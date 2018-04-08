Kaya Çilingiroğlu: Baskı yok. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum

Kaya Çilingiroğlu: Ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor.

Hülya Koçyiğit’in ardından Kaya Çilingiroğlu da ‘Özgürüz’ açıklamasında bulundu: Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum.

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’in röportajından öne çıkanlar şöyle:

Sosyal medyaya nasıl bakıyorsunuz? Coşkun Sabah “Yetkim olsa Twitter’ı derhal kapatırım” dedi.

Daha neler canım. Sosyal medyayı seviyorum. Kapatılmasına gerek yok. Özgürlük kısıtlamalarına karşıyım.

Şu sıralar en çok özgürlük konuşuluyor. Kimi baskı var diyor, kimi yok. Sizce?

Ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum. Bazı insanların siyasi söylemleri oluyor. Onlar rahatsız ediyor olabilir.

AK Parti’yi beğeniyor musunuz?

Doğruları daha fazla diye düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Eski dostum. 1970’lerin sonundan beri tanıyorum. Öğrenciydim o zaman. 16 yaşındaydım. Seversiniz veya sevmezsiniz ama çıkan neticeye saygı duyacaksınız. Sporcu olduğum için yenilsem de el sıkmayı bilirim. Madem özgürlükçüyüz, türbana da saygı duyacaksınız, bikiniye de. Bu kadar basit.

Nasıl bir Türkiye görüyorsunuz?

Türkiye Etiler’den ibaret değil. Türkiye dediğimiz bizim yaşadığımız Türkiye değil ki. 15 Temmuz’da Bodrum’daydım. O gün Cumhurbaşkanı’na bir şey olsaydı, belki insanlar sokağa dökülüp birbirini doğrayacaktı palayla. Akşamına bakıyorsun herkes rakı içiyor. Değişen bir şey yok. İnsanlar şunu algılayamadı. Orada bir hadise olsaydı Türkiye başka yerlere gidebilirdi. (HABER MERKEZİ)

Hülya Koçyiğit: Ülkede baskı yok, aksine herkes fazla özgür

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 12:54

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