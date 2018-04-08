Elektrik Mühendisleri Odası, 46. Dönem Yönetim Kurulu’nu seçti

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) 46. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı sonrasında Dönem Başkanı Gazi İpek oldu.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 46. Dönem Yönetim Kurulu, dün yapılan ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Gazi İpek, Başkan Yardımcılığını Mehmet Turgut, Yazmanlığını İbrahim Saral, Saymanlığını Şakir Aydoğan üstlenirken, Kübülay Özbek, Evindar Aydın ve Cansel Aslan da Yönetim Kurulu Üyesi oldular.

EMO 46. Olağan Genel Kurulu’nun ardından seçilen Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu da ilk toplantılarını 7 Nisan Cumartesi günü yaparak görev dağılımını gerçekleştirdiler. EMO Onur Kurulu Başkanlığı’na İsa Güngör, Raportörlüğe Ercan Dursun; EMO Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Gıyasi Güngör, Raportörlüğe Barış Çoruh seçildi.

EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu ve görevleri

Gazi İpek

46. Dönem EMO Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup, halen serbest mühendis olarak çalışmaya devam ediyor. Gazi İpek önceki dönemlerde EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazmanlığı’nın yanı sıra çeşitli komisyonlarda görev üstlendi.

Mehmet Turgut

46. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra TEKEL Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda çeşitli dönemlerde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sayman olarak yer aldı. Halen özel sektörde çalışıyor.

İbrahim Saral

46. Dönem EMO Yönetim Kurulu’nda Yazman

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olduktan sonra TEİAŞ`ta çalıştı. Daha önce EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Yazmanı ve Şube Denetçisi olarak görev yapan Saral, çeşitli dönemlerde Oda komisyonlarında yer aldı.

Şakir Aydoğan

46. Dönem Yönetim Kurulu Saymanı

Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olup, TEK ve sonrasında TEİAŞ`ta çalıştı. EMO Ankara Şube`de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetçi olarak görev yaptı. Halen özel sektörde çalışmalarını sürdürüyor.

Kübülay Özbek

46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi

45. Dönem EMO Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini yütüten Özbek, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden mezun oldu ve halen özel sektörde çalışma yaşamını sürdürüyor.

Cansel Aslan

46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi

45. Dönem EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev alan Cansel Aslan, Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu. Aslan, daha önce Denizli Şube ve Ankara Şube`de teknik görevli olarak çalıştı.

Evindar Aydın

46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi

Dicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olmuş olup, halen özel sektörde çalışmaya devam ediyor. Evindar Aydın daha önce EMO Diyarbakır Şube`de Yazman ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

(DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 11:38

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