Bolu’da deprem, vatandaşlar sokakta bekledi

Bolu’da deprem meydana geldi. Vatandaşlar sokakta ve araçlarında bekledi. Bolu’daki deprem Zonguldak’tan hissedildi.

AFAD depremin şiddetini 4.7, Kandili Rasathanesi ise 4.9 olarak bildirdi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Panik yaşayanlar vatandaşlar ise sokağa döküldü.

AFAD: 4.7

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: 4.9

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DEPREM ZONGULDAK'TA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Zonguldak'ta da hissedildi. Hasara neden olmayan deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde halk, bir süre sokakta ve araçlarında bekledikten sonra evlerine geri döndü.

BOLU VALİSİ BARUŞ: VATANDAŞLARIMIZDAN BİR MÜDDET DAHA AÇIK ALANLARDA KALMALARINI RİCA EDİYORUZ

Depremin korkusuyla vatandaşlar kent meydanında toplandı. Vatandaşlar açık olan kafelere akın etti. Bolu Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada vatandaşların bir süre daha açık alanlarda olmasının faydalı olacağını ifade ederek, "İlimiz merkeze bağlı Yeşilçele köyü merkez üssü olan 4.7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Çok şükür şu anda kadar gerek 112 Acil servislerimize, gerek jandarmamıza, emniyetimize ve AFAD ekiplerimize intikal eden olumsuz bir durum yok. Herhangi bir yaralımız can kaybımız ve maddi hasar tespitimiz yok. Tabi ki bu şiddetli sarsıntıların ardından artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. AFAD'tan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 11 artçı sarsıntı oldu. Bunların şiddeti 1 ile 2 şiddeti arasında değişiyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla artçı sarsıntılar şiddetini yavaş yavaş kaybetti. Şu anda vatandaşlarımız bu şiddetli sarsıntının ardından açık alanlara çıktılar. Şu an itibariyle vatandaşlarımızdan bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu sarsıntıları herhangi bir can kaybı, mal kaybı olmadan atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle sıkıntılı durumları bir daha yaşamayız" dedi. (Bolu/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Nisan 2018 08:33

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