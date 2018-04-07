TV10 çalışanları, kanallarının açılması talebiyle 79. kez eylem yaptı

KHK ile kapatılan TV10'un çalışanları, 79'uncu kez Galatasaray Meydanı'nda buluşarak kanallarının açılması taleplerini yineledi. (Fotoğraf: EVRENSEL)

TV10 çalışanları, KHK ile kapatılan kanallarını geri almak için başlattıkları eylemin 79'uncu haftasında Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldiler. "Alevilerin Sesi TV10 Susturulamaz" pankartı açılarak "Özgür basın susturulamaz" sloganları atıldı.

KHK ile kapatılan TV10'nun tekrar açılması için başlatılan eylemlerin 79'uncu haftasında olduğunu söyleyen TV10 Haber Müdürü Turabi Kişin, "Haftalardır bu meydanda Alevilerin sesi TV10'nun kapatılmasını protesto ettiklerini belirterek basın üzerindeki baskıların son bulması, demokratik, çoğulcu ve her rengin kendisini ifade edebileceği bir ortamın oluşması için eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

"Bir ülkede basında ifade özgürlüğü yoksa orada demokrasiden, insan haklarından bahsedilemez" diyen Kişin, basında düşünce ve ifade özgürlüğünün bir ülkenin fotoğrafını da gösterdiğini söyledi.

Geçen haftalarda Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaa'ya yapılan baskıyı dile getirdiklerini söyleyen Kişin, bu baskınlarda 27 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin tamamının savcının kendilerini görmelerine ihtiyaç duyulmadan doğrudan mahkemeye sevk edildiklerini ve 22'sinin ise tutuklandığını söyledi.

'GAZETECİLERİN EVLERİNE BASKINLAR YAPILIYOR'

Türkiye'de cezaevindeki gazeteci sayısının 172'ye yükseldiğini söyleyen Kişin, geride bıraktığımız haftada gazete çalışanlarının evlerine baskın yapılarak gözaltına alındığını ve bunların da muhtemelen tutuklanacağını söyledi.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin bir geleneği temsil ettiğini vurgulayan Kişin, "Bir geleneği sürdüren bu gazetelerin binaları bombalandı, gazeteciler failli meçhul cinayetlerle katledildi. Bu gazetelerin bombalanmasının tek nedeni ise bölgede Kürt halkına yönelik saldırıları, failli meçhul cinayetleri, köy boşaltmaları ve hukuksuzlukları dile getirmesidir" diye konuştu.

'GAZETECİLER DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE HAK ETTİKLERİ YERİ ALACAK'

90'lı yıllardaki baskıların özgür basın geleneğinin sürdürülmesine engel olamadığının altını çizen Kişin, "Bugünün koşulları da geride kalır, bu gazeteciler yine Türkiye basın tarihinde, demokrasi mücadelesinde hak ettikleri yeri alarak gerçeklerin açığa çıkmasında rol oynayacaklardır" ifadelerini kullandı.

'ALEVİLERİN SORUNLARINI DİLE GETİRİYORDU'

TV10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin, Yayın Kurulu Üyesi Veli Haydar Güleç ve Kameraman Kemal Demir'in üç ay önce gözaltına alınıp tutuklandıklarını ve hala bir iddianame olmadığını söyleyen Kişin, tutuklanan arkadaşlarının, Alevilerin sorunlarını dile getiren gazeteciler olduğunu söyledi.

Kişin, TV10 Çukurova Temsilcisi Diren Keser de aynı gerekçelerle 2 buçuk yıl ceza aldığını söyleyerek bir an önce arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

'ALEVİLER ÜSTÜNDE SİSTEMATİK BİR BASKI VAR'

Geçtiğimiz haftada Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Erzincan şubesinin 16 üyesinin tutuklandığını hatırlatan TV10 Haber Müdürü Turabi Kişin, Aleviler üzerinde sistematik bir baskının her geçen gün kendisini gösterdiğini söyledi.

Kişin son olarak Alevileri asimile etmek için yapılan çalışma ve politikalara değinerek şunları ifade etti: Ankara'da Alevilerin devşirme dedelerini bir araya getirip Alevilere karşı asimilasyon çarkını derinleştirmeye çalışan toplantıları biliyoruz. Bugünlerde piyasaya sürülen bu kişilerin Alevilikle hiçbir ilgisi yok. Çünkü Alevileri 'Sünnileşemiyorlarsa bari Şiileşsinler' adı altında çıkarılan kitapçıkları ve erkannameleri biliyoruz. Alevi toplumu bunlara karşı duyarlılık içindeler ve görüyorlar. (İstanbul/EVRENSEL)

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