Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 4 ölü

Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı, 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına daldı. Federal İçişleri Bakanlığı olayda intihar eden zanlı da dahil olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, olayın bir aracın yayaların arasına dalması sonucu gerçekleştiğini belirtti. Federal İçişleri Bakanlığı, olayda aracın sürücüsünün de aralarında olduğu dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis Sözcüsü olayda altısı ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Münster polis sözcüsü Andreas Bode ise gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söyledi. Aracın içinde şüpheli bir eşyanın bulduğunu aktaran Bode, bu eşyanın tehlikeli olup olmadığının incelendiğini ifade etti.

Münster polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanların şehir merkezinden uzak durmaları ve ambulanslar için yolların açık tutulması çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden farklı spekülasyonların yayılmaması istenen açıklamada, olay yerinden fotoğrafların paylaşılmaması istendi. (HABER MERKEZİ)

İZLENİM: MÜNSTER’DEKİ SALDIRININ HEDEFİNDE KİMLER VARDI?

Münster’de bugün çok güzel güneşli bir bahar havası vardı. Münster tren istasyonun tam karşısındaki alanda bu cumartesi günü Afrin’e barış yürüyüşü ve mitingi vardı. Özellikle gençlerde oluşan her inançtan, her milliyetten, her kültürden insanlar ellerinde Afrin haritası, bayrağı meydana aktılar.

“Yaşasın Uluslararası Dayanışma, Afrin’e Özgürlük, Afrin’den yabancı askerler hemen çekilsin, Afrin’e barış, Afrin’e sevgi” gibi sloganlarla Münster kenti çınladı. Toplananların yürüyüş koluna geçmesi için çağrı yapıldı. Münster Kentinin sözcüsü Richard-Michael Halberstadt (CDU), kentin eski belediye başkanı ve yabancılar meclisinden Dr. Georgios Tsakalidis birlikteydik. Tam o yürüyüş koluna hazırlanırken polis arabasından bir ses yükseldi. “Yürüyüş geçiş güzergahında bir terör saldırısı oldu. Ölüler ve çok sayıda yaralı var. Bu nedenle yürüyüş güzergahlarında tüm yollar kapatıldı. Lütfen bütün konuşmalarınızı ve toplantınızı bu alanda sürdürün.”

Hemen polislerin yanına gittik, olayı sorduk. “Sizin de gördüğünüz gibi onlarca ilk yardım arabası, polis arabası geçiyor. Fazla bir şey bilmiyoruz” denildi. Biz de hemen olay yerine gittik. Olayın olduğu sokağın iki başı kapatılmıştı. İlk yardım arabaları, yardıma gelen polis arabalarından başka kimsenin olay yerine yaklaşmasına izin verilmedi. İlk bilgiyi olayı araştıran sorumlu polis komiserinden geldi. “Bu saldırıda ne yazık ki 4 ölü ve 30 yaralı var. (Yaralı sayısı daha sonra 20 olarak açıklandı) Bunlardan 6 kişi ağır yaralı.”

Geç saatlerde de olayı yapanın kimliği tespit edildi. Baharın tadını çıkaran yüzlerce insanın üzerine arabayı süren, 1969 yılında Olsberg-Sauerland’da doğmuş. Jens R. Psikolojik sorunlar yaşıyormuş, uzun yıllardır Münster kentinde yaşıyor. Hakkında fazla bir bilgi yok. Emniyet yetkilileri, IŞİD veya aşırı Alman sağı ile bir ilişkisi olup olmadığının araştırılacağını ve saldırı amacının ne olduğunun tespit edilmesinin zaman gerektirdiğini belirtti. Bu olayı neden Afrin için barış yürüyüşünün başladığı saatlerde, yürüyüş güzergahında yapıldığı bir soru işareti. Emniyet yetkilileri, sorgulamanın bu noktada derinleştirileceğini de açıkladı.

Münster’de halktan kime sorduysak hiç biri Münster gibi bir kentte böyle bir terör olayın olacağını düşünmediklerini dile getiriyor.

