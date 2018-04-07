Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı, ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Almanya'nın Münster kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı ve yaralıların olduğu bildirildi.

Der Spiegel'in geçtiği ilk bilgilere göre yetkililer olayın bir saldırı olduğu varsayımı üzerinde duruyor. Polis teşkilatının Twitter üzerinden yaptığı uyarıda "Ölü ve yaralılar var. Lütfen bölgeden uzak durun" ifadelerine yer verildi.

Münster Polis Sözcüsü Susann Zschiesche, Alman N24 kanalına yaptığı açıklamada bir kamyonetin yayaların arasına daldığını belirtilerek ölü ve yaralıların olduğunu söyledi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi veremeyeceğini belirten Zschiesche, ölenlerin arasında kamyonetin sürücüsünün de bulunduğunu ifade etti.

Alman basınında yer alan haberlerde, olayda 3 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 18:36

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