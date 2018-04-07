ABD medya takibi için veri tabanı kuruyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı medya takip veri tabanı oluşturmayı planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) medya takip veri tabanı oluşturmayı planlıyor. Bazı muhabirler buna karşı gelirken bakanlık sözcüsü endişelerin yersiz olduğunu ve komplo teorisyenlerini beslediğini söyledi.

Bakanlığın ‘fiziksel ve siber altyapıyı’ korumakla görevli kolu NPPD’ye ait web sitesinde yayımlanan duyuruya göre program için teklif vermek isteyen servis sağlayıcıları 13 Nisan’a kadar bir kapasite raporu teslim edecekler.

Rusya Bugün’ün haberine göre, Michelle Fabio (Forbes) DHS’nin Rus karışıklığını gazeteci ve sosyal medya kaynaklarını takip eden bir veri tabanı oluşturmak için kullandığı konusundaki endişelerini dile getirirken; DHS Sözcüsü Tyler Houlton, veri tabanının sadece ‘Medyadaki güncel olayların standart takibi’ni yapacağını belirtti.

Firmadan dünya çapında Arapça, Çince, Rusça ve Türkçeyi de içeren 100’ün üzerinde dilde 290 bin haber kaynağını takip etmesi ve bu haberleri İngilizceye çevirmesi isteniyor.

Bir sonraki adım ise DHS’nin ‘çevrim içi makale ve sosyal medya konuşmalarındaki (?)’ arama sonuçlarına ulaşmalarını sağlayacak ve medyayı içerik, yoğunluk, hassasiyet, coğrafi dağılım, dil ve daha birçok konuda analiz edecek şifre korumalı çevrim içi bir platform kurulması olacak. Bütün bunlar, email bildirimleri gönderen ve müşteri desteği sağlayan şifreli bir mobil uygulamayla yapılabilecek.

Bu veri tabanında birçok dilde arama yapılabilecek. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 18:04

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