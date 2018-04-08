İBB öğrencilerden bahçe kaçırıyor

İBB’nin AKP’li meclis üyeleri hükümet ve uzmanların uyarlarına rağmen İstanbul’da 5 okula otopark yapma kararını geçirdi.

Vural NASUHBEYOĞLU

İstanbul

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Belediye başkanlığı dönemimden beri hayalimdi. Okullarımızın altını otopark yapacağız. Belediyelerimiz yeni kaynaklar kazanacak.’ açıklamasının temelleri mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylamayla AKP’li üyelerin oylarıyla geçmiş. Gazetemize bilgi veren CHP’li İBB Meclis üyeleri, AKP’li üyelerin rant hırsından kendi bakanlıklarının yönetmeliğini dahi yok saydığını, İstanbul’da beş okula otopark yapma kararı alındığını belirtti. İBB Meclis Üyesi Mimar Esin Hacıalioğlu otoparkla birlikte okullar rant alanına çevrilirken öğrencilerin yoğun egzoz salınımı nedeniyle sağlık problemleri yaşacağını, okul bahçelerinin betonlaşacağını, yangın ve güvenlik tehdidinin artacağını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 Şubat 2018’de ‘Yeni Otopark Yönetmeliği’nde “Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı getirilirken okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek” ibaresi bulunmasına rağmen AKP’li meclis üyeleri, yönetmeliğin 1 Haziran’da yürürlüğe gireceğini fırsat bilerek İstanbul’da beş okula otopark yapılması kararını onayladı.

BAKANLIĞIN YÖNETMELİĞİ YOK SAYILDI

Yaşananlara tepki gösteren İBB CHP Meclis Üyesi Mimar Esin Hacıalioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği’nde okulların altına veya içine kesinlikle otopark yapılamayacağının belirtildiğini hatırlattı. Meclisteki görüşmelerde AKP’li üyelere bunu anlattıklarını ancak AKP’lilerin kendi bakanlıklarının kararını bile 1 Haziran’a kadar zaman var fırsat bu fırsat diyerek hiçe saydıklarını aktaran Hacıalioğlu “Çocuklarımız ve okullarımız üzerinden belediyeye rant kapısı açılmasını kabul etmiyoruz” dedi. Otoparkların ticari yapılar olduğunu, otoparkla birlikte çocukların yoğun bir egzoz salınımına maruz kalacağını, okul bahçelerinin otoparka uygunluk için tamamen betonlaşacağını vurgulayan Hacıalioğlu “Okulların otoparka çevrilmesi güvenlik ve yangın sorununu da arttıracak. Yoğunluk artışı nedeniyle sorunlar büyüyecek. İstanbul’un ulaşım sorunu her yerin altını oymakla, otoparka çevirmekle çözülemez” dedi.

İBB CHP Meclis Üyesi Sabiha Tüzünoğlu ise eğitime hiçbir katkı sunmayan, bir okul bile yapmayan İBB yönetiminin okullara göz dikmesinin kabul edileceğini söyleyerek “Tamamen belediyeye ve yandaşlara rant sağlamak amaçlı bir düzenleme var ortada” dedi.

DİKİLİTAŞ MEHMETÇİK İLKOKULU

İBB Meclisinde mart ayında yapılan toplantıda Beşiktaş ilçesinde bulunan iki ilkokulun planlarında değişiklik yapılarak okullara yer altı katlı otopark yapılması fonksiyonu konuldu. Bu okullardan biri Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi’nde 477ada, 6 parselde 2 bin 100 metrekare alanlı ve bahçesinde spor sahası bulunmakta.

Fotoğraf: DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 23:32

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