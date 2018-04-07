ATO Genel Kurulunda OHAL rahatsızlığı

Ankara Tabip Odası Olağan Genel Kurulu’nda OHAL uygulamaları ve meslek örgütlerine dönük saldırılara karşı tepkiler öne çıktı.

Ankara Tabip Odası (ATO) Olağan Seçimli Genel Kurulunda OHAL döneminde sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara, TTB ve bağlı odalara yönelik baskı ve saldırılara dikkat çekilerek, “Etkin, demokratik TTB geleneği sürecektir” denildi.

Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleşen ve iki gün sürecek olan genel kurul sağlık hizmeti yürütürken yaşamını yitiren sağlık emekçileri anısına saygı duruşuyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Vedat Bulut, OHAL döneminde sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara değinerek, sağlık alanında sakıncalı bir ortam yaratıldığını söyledi. Hekimlerin ihraç edildiğini, sertifikalarının engellenerek özel hastanelerde çalışmalarının dahi önüne geçildiğini belirten Bulut, “KHK’lerle Gülhane Askeri Harp Akademisi kapatıldı. Sonucunu birliklerde asker zehirlenmeleri olarak gördük. Harp cerrahisi aksadı. Hatalı bir karardı. Eğitim hakları ellerinden alınan ÖYP’li öğrencilerimiz oldu” dedi.

BİN HEKİM İŞ BEKLİYOR

Fiili hizmet zammı ve iş cinayetlerinin engellenmesine yönelik taleplerini paylaşan Bulut, güvenlik soruşturmaları nedeniyle işe başlatılmayı bekleyen bine yakın hekimin bir an önce göreve başlatılmalarını istedi. Emeklilik maaşı yoksulluk sınırı altında olan hekimlerin olduğunu belirten Bulut, sağlıkta dönüşüm politikalarıyla sağlıkta şiddetin arttığını kaydetti.

TTB GELENEĞİ SÜRECEK

TTB Genel Sekreteri Sezai Berber oldukça zor bir süreç içinde olunduğuna dikkat çekerek, “Ancak bu kadar zor olacağını tahmin edemedik. Her türlü baskı, karalama, provokasyona karşı hazırız. TTB kuruluşundan beri sürdürdüğü etkin, demokratik TTB geleneğini sürdürecektir. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız” diye konuştu.

Şehir hastaneleriyle Ankara’da 14 hastanenin kapatılacağını vurgulayan Berber, “Hiçbir şekilde bizimle bilgi paylaşılmadan süreç yürütülüyor. Gelişmeleri Japon ticaret sayfalarından öğreniyoruz” dedi.

ELE GEÇİREMEDİKLERİNİ TAHRİP EDİYORLAR

Meslek birliklerinin alanı düzenleme yetkisinin elinden alınmaya çalışıldığını kaydeden Berber, “Ele geçiremedikleri cumhuriyet değerlerini tahrip etme çabasına girdiler. Maalesef bazı meslektaşlarımız da buna araç oluyor. 11 konsey üyesini içeri alabilirsiniz. Bu örgütün en az 5 konsey çıkaracak aktivisti var. TTB savunduğu değerlerden vazgeçmeyecek” dedi.

SEÇİM BUGÜN

ATO’nun yeni dönem yönetim kurulunun seçimi bugün Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji binası kafeteryasında gerçekleşecek. Seçimde Çağdaş Hekimler, Türk Hekimler Birliği ve Hekimiz Biz listeleri yarışacak. Mevcut Başkan Vedat Bulut yeni dönem için yine Çağdaş Hekimler listesinden aday olacak. AKP ve MHP’nin desteklediği Türk Hekimler Birliği listesinde ise 3 nisan 1970’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Asteğmen Necdet Güçlü’nün öldürülmesinden 24 yıl hapis cezasına çarptırılan o dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr.İbrahim Doğan, onur kurulu üyeliğine aday gösterildi. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Derya Kayacan / Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 18:40

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