Yunanistan’dan Türkiye’ye şantaj suçlaması

Çipras, Yunanistanlı askerlerin tutukluluğunu ‘şantaj’ olarak nitelendirdi. Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise Atina’ya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Edirne’de sınırı geçen iki askerin tutuklanmasının yarattığı gerilim sürerken Yunanistan’dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye’ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi ve askerlerin şantaj aracı olarak kullanıldığını ima etti. Daha önce sınırı bir kaç kez geçen Türkiyeli askerlerin geri gönderildiğini belirten Yunanistan Başbakanı, “İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır” dedi.

BOZDAĞ: SİYASİLER İLİŞKİLERİ BOZMAYA ÇALIŞIYOR

Yaşanan krizle ilgili Ankara’dan da sert açıklamalar geliyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter’dan attığı mesajlarla Atina’ya tepki gösterdi.

Bozdağ, “Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 17:10

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