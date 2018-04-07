Filistinliler ölüyor, BM soruşturmuyor

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarında hayatını kaybeden 7 kişi toprağa verildi. BMGK’de Gazze’deki saldırıları inceleme talebi de reddedildi.

Gazze sınırında devam eden gösterilerde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden yedi Filistinli toprağa verildi. Saldırılar sırasında yaralanan 30 yaşındaki Filistinli Gazeteci Yaser Murtaja hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ise Gazze’deki şiddet olaylarını soruşturma talebi ABD’nin karşı oyuyla ikinci kez reddedildi.

İsrail ablukasındaki Gazze’de geçen cuma Filistinlilerin düzenlediği‚ ‘‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’’nün devamı niteliğindeki eylemde İsrail ordusu sınıra yaklaşanlara bir kez daha ateş açtı. Gazze’deki sağlık yetkilileri, açılan ateş sonucu aralarında 16 ve 17 yaşlarında iki çocuğun da olduğu en az 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırılar devam ederken Filistinliler de gösterilerde hayatını kaybedenleri uğurladı. İsrail saldırılarında 30 yaşındaki Kameraman Yaser Murtaja da hayatını kaybetti. Filistin kanalı Ain Media için çalışan Murtaja Gazze sınırındaki eylemleri görüntülerken ağır yaralanmıştı. Serbest Foto Muhabiri Eşref Ebu Amra ise saldırı sırasında yanında olduğu Murtaja’nın kask ve koruyucu yelek giydiğini vurguladı.

ABD YİNE ENGELLEDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin öldürülmesi üzerine konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulundu. Ancak bu talep ABD tarafından reddedildi. Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Filistinlilerin geçen haftadan bu yana Gazze sınırında sürdürdüğü gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 500’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: AA

İsrail Gazze'de Filistinlilere ateş açtı

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 17:01

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