Hakim ve savcıların staj süresi 17 aydan 12 aya indirildi

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş: Adalet değil kadrolaşma peşindeler.

AKP’li yüzlerce avukatın hakim ve savcı olarak atandığını ortaya çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yargıya ilişkin yeni bir belge yayımladı. Adalet Bakanlığının yayımladığı yeni bir yönetmeliği paylaşan Yarkadaş, “Geçici bir madde ile hakim ve savcıların 17 ay olan staj süresi, 12 aya indirildi. Belli ki; bakanlıkta kadrolaşma acelesi ve telaşı var” dedi.

Yönetmeliğin “Boşalan hakim ve savcı kadrolarının yerine yenilerini atama” gerekçesiyle çıkarıldığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu: “Bugün 1200’ün üzerinde hakim ve savcı göreve atandı. Bakanlık bu yanlış yöntemde ısrar ettiği gibi, üstüne üstlük bir de hakim ve savcıların staj sürelerini kısaltıyor. Çıkarılan yönetmelik, yeni uygulamanın 2021 yılına kadar geçerli olacağını belirtiyor. Sanki 2021’e kadar iktidarda kalacaklar da bir de planlama yapıyorlar...” AKP’li avukatların hakim ve savcı yapılabilmesi için, yazılı sınavdaki 70 puan alma şartının kaldırıldığını da hatırlatan Yarkadaş, “Bu yetmemiş gibi, yetmiş puan alabilme yeterliliği olmayan AKP’lileri bir an önce hakim ve savcı yapabilmek için şimdi de staj süresini kısaltıp bir an önce koltuğa oturmak istiyorlar. Bakanlık, adalet için değil, kadrolaşmak için acele ediyor” diye konuştu. Yarkadaş, “Sistemi öyle bir hale getirdiler ki; beraat kararı bile yazdıramayan hakimleri görmeye başladık kürsülerde... Bu adalet için bir faciadır... Liyakat yerine yandaşlık esas alınınca, ortaya bu tablo çıkıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde, bu kadar kolay bir biçimde hakim de savcı da olunamaz” dedi.

Yarkadaş, halkın yüzde sekseninin Türkiye’de adaletin ve yargının bağımsız olmadığını düşündüğünü ortaya koyduğunu da ifade etti. Yarkadaş, CHP İstanbul Miletvekili Enis Berberoğlu’nun 300 gündür cezaevinde olduğunu da hatırlatarak, “Adaletsizliğin ve yargının bağımsız olmadığının en somut örneği, Berberoğlu’nun cezaevinde olmasıdır” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 16:53

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