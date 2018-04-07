HEMA işçileri mücadelede kararlı

Hema Maden'de çalışırken işten atılan 148 taşeron işçi, hakları için direniyor.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Hattat Holdinge bağlı Hema Madende çalışırken iş akitleri sonlandırılan 148 taşeron işçi, yasal hakları için mücadele veriyor. 13 Mart’ta ücretli izne çıkarılıp işlerine son verilen işçiler, HEMA’nın Tarlaağzı köyündeki binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

İŞÇİLER TALEPLERİ İÇİN DİRENİYOR

İşe iade ve iki aylık ücretlerinin ödenmesi talebiyle 24 saat vardiyalı olarak oturma eylemi yapan işçiler, “HEMA yöneticileri, maaşların bu hafta içi verileceği sözünü verdiler ancak söz hâlâ yerine getirilmedi. Tazminat ve işe iade konusunda da belirsizlik sürüyor. HEMA yetkilileri açıkça, ‘HEMA’yı mahkemeye verirseniz mahkemelik olduğumuz işçiler ile çalışmayız’ diyor. Biz anayasal haklarımızı kullanacağız. Hukuki mücadelemiz de oturma eylemimiz de sürecek” dedi.

ZİYARETLER SÜRÜYOR

İşçilere çok sayıda siyasi, sendika ve demokratik kitle örgütü dayanışma ziyaretinde bulundu. Eğitim Sen Bartın Şubesinin gerçekleştirdiği ziyarette Eğitim Sen Müzik grubu eşliğinde türküler söylendi. (Bartın/EVRENSEL)

Fotoğraf: Eğitim Sen Bartın Temsilciliği

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 16:46

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