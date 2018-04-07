Maskeli balo gibi fuar

ABD’nin en renkli etkinliklerinden 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı başladı.

ABD’nin en renkli etkinliklerinden biri olan 2018 Chicago Çizgi ve Eğlence Fuarı (2018 Chicago Comic & Entertainment Expo – C2E2) başladı.

Sanatçıların yanı sıra ziyaretçilerin de renkli kıyafet ve kostüm giydikleri etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Sanat dünyasından ünlü isimleri ağırlayan fuarda canlandırılan popüler çizgi roman ve film karakterleri, video oyunları ve hayal ürünü karakterler dikkati çekti.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen fuarı geçen sene yaklaşık 80 bin kişi ziyaret etmişti. (AA)

Fotoğraflar: Bilgin S. Şaşmaz/AA

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 16:05

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