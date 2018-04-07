Portakal Çiçeği Festivali’nde ‘arılar’ geçiş yaptı

Adana’da 4. Kostüm Tasarım Yarışması sona erdi. Dereceye giren tasarımlar ödüllendirildi.

Adana’da 6'ncı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 4'üncü Kostüm Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Adana bir otelde gerçekleştirilen yarışmada bu yıl, nesli tükenmekte olan canlılar listesine dahil edilen arılar tema alındı. Farklı şehirlerden yarışmacıların hazırladıkları arı ve portakal çiçeği temalarının harmanlandığı kostümler defileyle sergilendi.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda, İstanbul'dan katılan Gülşah Çiftçi'nin Queen Bee (Kraliçe Arı) isimli tasarımı 1'inciliğe layık görülerek 5 bin TL, İstanbul'dan katılan Asya Yağcılar'ın Arıların Dokunuşu adlı tasarımı 2'nciliği elde ederek 3 bin TL, Giresun'dan katılan Büşra Baykal'ın Renklerin Altındaki Mutluluk isimli tasarımı ise 3'üncü olarak 2 bin TL para ödülü kazandı.

Dereceye giren yarışmacılara para ödülünün yanı sıra, İstanbul Moda Akademisi-Dikiş Tenikleri Eğitiminde kurs imkanı da sağlandı. Defile ve ödül töreninin ardından Sanatçı Ayşegül Aldinç konser verdi. (Adana/DHA)

Fotoğraflar: DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 15:57

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