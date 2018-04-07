Ankara Tabip Odası genel kurulunu gerçekleştiriyor

Ankara Tabip Odası'nın iki gün sürecek olan genel kurulunun ilk gününde OHAL uygulamalarına ve TTB'ye yönelik baskılara tepki öne çıktı.

Ankara Tabip Odası (ATO) Olağan Seçimli Genel Kurulunu gerçekleştiriyor. Genel kurulda OHAL döneminde sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara, TTB'ye ve bağlı odalara yönelik baskı ve saldırılara dikkat çekilerek "Etkin, demokratik TTB geleneği sürecektir" denildi.

Ankara Tabip Odası'nın iki gün sürecek olan genel kurulu, Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleşiyor. Sağlık hizmeti yürütürken yaşamını yitiren sağlık emekçileri anısına saygı duruşuyla başlayan genel kurulun divanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Sekreteri Metin Bakkalcı başkanlığında yürütülüyor.

Açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Vedat Bulut, OHAL döneminde sağlık alanında yaşanan olumsuzluklara değinerek sağlık alanında sakınca bir ortam yaratıldığını söyledi. Hekimlerin ihraç edildiğini, sertifikalarının engellenerek özel hastanelerde çalışmalarının dahi engellendiğini kaydeden Bulut, "KHK'lerle Gülhane Askeri Harp Akademisi kapatıldı. Sonucunu, birliklerde asker zehirlenmeleri olarak gördük. Harp cerrahisi aksadı. Hatalı bir karardı. Eğitim hakları ellerinden alınan ÖYP'li öğrencilerimiz oldu" dedi.

ATO Başkanı Vedat Bulut (Fotoğraf: EVRENSEL)

'İŞE BAŞLAMAYI BEKLEYEN BİNE YAKIN HEKİM VAR'

Fiili hizmet zammı ve iş cinayetlerinin engellenmesine yönelik taleplerini paylaşan Bulut, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekleyen bine yakın hekimin bir an önce göreve başlatılmalarını istedi. Emeklilik maaşı yoksulluk sınırı altında olan hekimlerin olduğunu belirten Bulut, sağlıkta dönüşüm politikalarıyla sağlıkta şiddetin arttığını kaydetti.

'ETKİN DEMOKRATİK TTB GELENEĞİ SÜRECEK'

TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, oldukça zor bir süreç içinde olunduğuna dikkat çekerek "Bu kadar zor olacağını tahmin edemedik ancak biz her şeye hazırız. Her türlü baskı, karalama, provakasyona karşı hazırız. TTB, kuruluşundan beri sürdürdüğü etkin, demokratik TTB geleneğini sürdürecektir. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi.

'12 EYLÜL'DE YAŞAMADIKLARIMIZI YAŞIYORUZ'

200'e yakın hekimin güvenlik soruşturması olumsuz geldiği için göreve başlatılmadığını belirten Berber, bu süreçte 12 Eylül döneminde yaşanmayanların yaşatıldığını kaydetti. Hekimlere şiddetin tarihte görülmediği kadar arttığına dikkat çeken Berber, hekimler arasında intiharın da arttığını belirtti.

'JAPON ŞİRKETLERİNDEN ÖĞRENİYORUZ'

Şehir hastaneleriyle Ankara'da 14 hastanenin kapatılacağını vurgulayan Berber, "Hiçbir şekilde bizimle bilgi paylaşılmadan süreç yürütülüyor. Gelişmeleri Japon ticaret sayfalarından öğreniyoruz" dedi.

'ELE GEÇİREMEDİKLERİNİ TAHRİP EDİYORLAR'

Meslek birliklerinin alanı düzenleme yetkisinin elinden alınmaya çalışıldığını kaydeden Berber, "Ele geçiremedikleri cumhuriyet değerlerini tahrip etme çabasına girdiler. Maalesef bazı meslektaşlarımız da buna araç oluyor. 11 konsey üyesini içeri alabilirsiniz. Bu örgütün en az 5 konsey çıkaracak aktivisti var. TTB savunduğu değerlerden vazgeçmeyecek" dedi.

ATO Yeni dönem yönetim kurulunun seçimi yarın Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji binası kafeteryasında gerçekleşecek. Seçimde Çağdaş Hekimler, Türk Hekimler Birliği ve Hekimiz Biz listeleri yarışacak. Mevcut Başkan Vedat Bulut, yeni dönem için yine Çağdaş Hekimler listesinden aday. AKP ve MHP'nin desteklediği Türk Hekimler Birliği listesinde ise 3 nisan 1970'te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Asteğmen Necdet Güçlü'nün öldürülmesinden 24 yıl hapis cezasına çarptırılan, dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Dr. İbrahim Doğan onur kurulu üyeliğine aday gösterildi. (Ankara/EVRENSEL) (Fotoğraf: EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 15:35

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