İzmir Dayanışma Akademisi'nde OHAL'de öğrencilik tartışıldı

İzmir Dayanışma Akademisi (İDA)15. Buluşması 'OHAL'de Öğrenciler' başlığıyla gerçekleştirildi.

İzmir Dayanışma Akademisi 15. Buluşmasında OHAL döneminde öğrenci olmanın, öğrenim hakkını muhafa etmenin mücadelesi ve olanak/olanaksızlıkları üzerine konuşuldu. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen İzmir Dayanışma Akademisi'nin 15. Buluşmasında Ege Üniversitesi’nden Burçak Ahi, Can Tülük, Erdal Kozan ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Fatma Kızılırmak, Hasan Özmen Güngör konuşmacı olarak katıldı.

Ege Üniversitesi'nden Burçak Ahi, üniversitelerde Afrin propagandasının teşvik edildiğini, faşizm ve militarizmin meşrulaştırılması ve savunulmasının 'özgürlük' çatısı altına alındığını söyledi.

Fotoğraflar: İzel Graca - İmran Uğur

Erdal Kozan öğrenci kulüplerinin kapatıldığını yahut faaliyet yürütmesine engel olunduğunu; Can Tülük ise, üniversitelerdeki baskının OHAL ile daha da büyüdüğünü belirtti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Fatma Kızılırmak üniversitelerdeki taciz ve şiddet konusuna değinerek, buna karşı mücadele edenlerin ise ‘abartmakla’ suçlandığını söyledi. Hasan Üzmen Güngör; AKP iktidarının OHALini, Prokrustes'in insanları biçimlendirmeye çabaladığı mitolojik haydut hikayesiyle tarif etti ve yapılmak istenenin tektipleştirme olduğunu vurguladı.

Toplantı Lenin, Çernişevski ve Ulus Baker alıntılarıyla sonlanırken "Şikayet ve itiraz kulak verilmeyen yakınmadır. Ötesine geçelim." çağrısı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 14:53

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