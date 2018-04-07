‘İZBAN’da piyasacı anlayıştan geri dönülmelidir’

Aliağa Demokrasi Platformu, İZBAN’da uygulamaya konan artı para sistemine karşı basın açıklaması düzenledi.

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu, İZBAN’da uygulanan artı para sistemi ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Platform, “İZBAN yönetimi son uygulama ile piyasacı anlayışa yönelmiştir. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir” dedi.

İZBAN’da 2 aydır uygulanan artı para sistemine karşı tepkiler sürüyor. Uygulama ile ilgili Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu Aliağa İZBAN durağı önünde basın açıklaması yaparak artı para sistemini protesto etti. Açıklamayı Platform Sözcüsü İlker Yüksek okudu. Yüksek, “Aradan geçen süre içerisinde sistemde herhangi bir düzenlemenin olmadığı, kargaşanın devam ettiği görülmektedir. Yaratılan bu sistem çok kısa süre içerisinde kendi adaletsizliğinin sonuçlarını göstermiştir. Benzinin litre fiyatının 6 TL, doların 4 TL’yi geçtiği ve her sabah zam haberlerine uyandığımız bugünlerde Devlet Demir Yolları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığındaki İZBAN yönetimince artı para sistemi adı altında yurttaşların ulaşım ücretlerine yüzde 400’lere varan oranlarda zamlar yapılması ve yine yurttaşların kart blokajlarını kaldıracakları makine nedeniyle çıkışlarda yaşanan izdiham hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

Platform bileşenleri ve Aliağa halkı olarak yönetime seslenen Yüksek, “Binlerce işçinin çalıştığı ve yoğun bir ulaşım hareketinin yaşandığı Aliağa bu gaddarlığı hak etmemektedir. Bir an evvel uygulamadan vazgeçilmelidir. İZBAN yönetimi son uygulamasıyla piyasacı anlayışa yönelmiştir. Sesimize kulak verin, 90 dakikada ücretsiz aktarma devam etmeli, her kişiye İzmirim kart dayatması son bulmalı, aylık paso uygulamasına geçilmeli” diye konuştu (İzmir/EVRENSEL)

İZBAN’daki artı para sistemine tepki büyük

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 13:21

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