Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
07 Nisan 2018 13:07
Denizli Pamukkale'de yaşayan 50 yaşındaki Orhan Çelik, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Orhan Çelik (50), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Orhan Çelik'i, Deliktaş Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına aldı. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çelik tutukladı. (DHA)
Fotoğraf: pixabay.comSon Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 13:15
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