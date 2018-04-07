Facebook’tan siyasi kampanyalara tedbir

Facebook’ta siyasi içerikli yayın yetkisi alabilmek için lokasyon ve kimlik bilgilerinin firmaya verilmesi gerekecek.

Sosyal paylaşım platformu Facebook, seçimlere müdahale amacıyla kullanıldığı ortaya çıkan siyasi içerikli reklam ve sayfaların şeffaflığını artırmak için bir dizi yeni adım attı.

Son dönemde veri skandalı nedeniyle tepkilerin odağı olan Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, “Siyasi içerikli reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek” amacıyla yeni kurallar getirildiği bildirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre açıklamada, “Facebook’ta bir sayfayı ziyaret ettiğinizde ya da reklamı görüntülediğinizde kimden geldiğinin net olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, bugün Facebook ve Instagram’daki reklamlara ve sayfalara yönelik yönetim şeklimizde önemli değişiklikler açıklıyoruz” ifadelerine yer verildi.

SADECE YETKİ VERİLEN KULLANICILAR

Geçen yılın ekim ayından bu yana sadece yetki verilen kullanıcıların seçimlerle ilgili reklam yayınlamasına izin verildiği vurgulanan açıklamada, bu kuralın bugünden itibaren tüm siyasi içerikli reklamlara ve sayfalara uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

Buna göre, siyasi içerikli yayın yetkisi alabilmek için Facebook’a lokasyon ve kimlik bilgilerinin verilmesi gerekecek. Kullanıcıların paylaşımları, açıkça “Siyasi Reklam” etiketini ve kim tarafından finanse edildiği bilgisini taşıyacak.

‘GEÇ KALDIK’

Facebook’tan yapılan açıklamanın ilgi çeken bir başka noktası ise şirketin “2016 ABD başkanlık seçimlerinde yabancıların müdahalesini fark etmekte geç kaldığını” belirtmesi oldu.

Dün açıklanan düzenlemelerin gelecek seçimlerde benzer suistimallerin yaşanmasını önlemek amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Facebook’taki reklamların ve sayfaların şeffaflığını artırarak, reklamcıların hesap verebilirliğini de artırabiliriz” görüşüne yer verildi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 12:30

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