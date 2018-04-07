İTÜ öğrenci yurdunda yangın

İTÜ, Ferhunde Birkan Kız Yurdunda yangın çıktı. Yangın sırasında yangın merdivenlerinin kilitli olması ve alarm çalmaması dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ferhunde Birkan Kız Yurdunda gece saat 03:00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni belli olmayan yangını özel güvenlik görevlisinin fark etmesi ve öğrencilerin odaları dolaşmasıyla öğrenciler yurt önüne toplandı.

Önceki gece de buna benzer ufak bir olay yaşanmasına rağmen yangın merdivenlerinin kilitli olduğu ve yangında alarm çalmadığı görüldü. Yangın kısa sürede söndürüldü. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: İstanbul/Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 12:33

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