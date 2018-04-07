Mersinliler: Mersin’in Çernobil olmasını istemiyoruz

Alternatif enerji kaynakları varken iktidarın nükleere yönelmesini kabul etmeyen yurttaşlar, 'Mersin’in Çernobil olmasını istemiyoruz' dedi.

Mersin Akkuyu’da temeli atılan ve 2023 yılında bitirilmesi planlanan nükleer enerji santraline tepkiler devam ediyor. Nükleer enerji yerine alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesini isteyen Mersinliler, nüklleerin yarattığı faciaları Çernobil ve Fukuşima’dan bildiklerini belirttiler.

DÜNYA VAZGEÇİYOR BİZ YÖNELİYORUZ

Türkiye’nin enerji ihtiyacının alternatif enerji kaynaklarından karşılanabileceğini söyleyen emekli öğretmen Meryem Kumar Aslan, Akdeniz havzasında nükleer santral kurulmasının bilim insanları tarafından da sakıncalı bulunduğunu hatırlattı. Rüzgar ve güneş gibi enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini ifade eden Aslan, Mersin halkının tüm tepkisine rağmen santralin temelinin atıldığını söyledi. Çernobil ve Fukuşima facialarını hatırlatan Kumar Aslan, “Dünya nükleerden vazgeçiyor. Biz nükleere yöneliyoruz” dedi.

NÜKLEERİ ÇERNOBİL'DEN BİLİYOR

Ukrayna’nın Çernobil kentinde meydana gelen nükleer faciayı hatırlatan Taylan Özdemir, “Bir dönem Kiev’de yaşadım. Çernobil faciası yaşanmış ve bir şehir yok olmuştu. Hala orada tanıdığım bir çok arkadaşımın maruz kaldıkları radyasyondan kaynaklı saçı yok” diye konuştu. Doğayı katledeceği için nükleer santral kurulmasını istemeyen Sevgi Sümer “Hiçbir yerde nükleer enerji santrali istemiyoruz” dedi. Levent Sarılık ise nükleer enerjinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yaparak istemediğini belirtti. (Mersin/MA)

Fotoğraf: MA/Mersin

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 11:37

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