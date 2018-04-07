Ekmek ve Gül dergisi nisan 2018 sayısı

Bu sayımızda 8 Mart’tan 1 Mayıs’a kapılar açan, aralarında kurdukları köprüden geçen kadınlar, heybelerinde neler taşıdıklarını anlatıyor.

Türkiye, çocuk istismarı vakalarıyla sarsılıyor. Her gün çocukların, aslında tüm toplumun geleceğinin karartıldığı olaylarla karşılaşıyoruz. Öfkemiz birikiyor. Biriken öfkemiz iktidarın kendi planlarına payanda yapılmaya çalışılıyor. “Cezaları ağırlaştıracağız, hadım getireceğiz” diye diye gerçek çözümlerin üstü kapatılıyor.

Kadınlar ise şiddet, taciz, istismar kapalı kapılar ardında kalmasın, gerçek çözümlerin üstüne kapılar kapanmasın diye ev ev, sokak sokak çalışıyorlar.

İşte Ekmek ve Gül’ün bu sayısı kapıyı açmanın ve gerçek çözümler talep etmek için dışarı çıkmanın mümkününü zorlayan kadınların sözlerini, taleplerini, biriktirdiklerini aktarıyor size. Memleketin dört bir yanında süren “Çocuk İstismarını Aklatmayacağız, Etkili Önlemler Talep Ediyoruz” kampanyasından notlar, tartışmalar, çözüm önerileri, tarihsel deneyimler ve gelecek tahayyüllerini içeren bu sayımız kadınlar ve çocuklar için başka bir hayatın mümkün olduğunu gösteren ve bunun için mücadele eden kadınların elinden çıktı.



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Ekmek ve Gül’ün nisan sayısı 8 Mart’tan 1 Mayıs’a kapılar açan, aralarında kurdukları, hayatla kurdukları köprüden geçen kadınların, heybelerinde neler taşıdıklarını anlatıyor.

Evet, çok işimiz var... Çocuk istismarını önlemek, bir tek çocuğun bile hayatına kast edilmesine izin vermemek için kapılar çalıp kapılar açmaya devam edeceğiz. 8 Mart’ta biriktirdiklerimizi 1 Mayıs’a taşıyacağız. Hayatın sahnesinde başrol oynayacağız. O rolü de kimseye kaptırmayacağız!

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 11:24

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