Doğuş Holding'ten bankalara 'borç yapılandırması' talebi

2017’yi zararla kapatan Doğuş Holding’in kur farkları nedeniyle artan banka borçları karşısında yapılandırma talep ettiği iddia edildi.

Doğuş Holding, daha önce Yıldız Holding'in yaptığı gibi bankalarla masaya oturarak borç yapılanması talep etti. Doğuş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği 2017 bilançosuna göre bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor. Holding, geçtiğimiz yıl Garanti Bankası'ndaki hisselerini 3.3 milyar liraya İspanyol BBVA'ya satmıştı

Doğuş Holding’in bankalarla masaya oturduğu ve borç yapılandırması istediği iddia edildi. Geçen aylarda da Yıldız Holding 10 banka ile masaya oturmuş 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Doğuş Holding de bankalarla görüşme talep etti ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” dedi. Doğuş Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor. Dünkü dolar kuruna göre yaklaşık 5.8 milyar dolarlık bir borç söz konusu. Yine yayımlanan bilançoya göre Doğuş Holding geçen yıl 2.8 milyar lira zarar etti. 2016 yılı zararı ise 2.0 milyar lira idi. Holding, geçen yıl Garanti Bankası’ndaki hisselererini İspanyol ortağı BBVA’ya 3.3 milyar liraya satmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULUYORDU

Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebinin şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandığı belirtiliyor. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan ‘yapılandırma talebi gelebilir’ söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Fotoğraf: pixabay.com

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 09:52

www.evrensel.net