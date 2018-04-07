Hakkari Çukurca'da 2 asker yaşamını yitirdi

Çukurca'daki patlamada 2 asker yaşamını yitirirken, 1 asker de yaralandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) yaşandı. Patlamada 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

Çukurca’da PKK’ye yönelik harekatta, askerlerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ve Uzman Çavuş Anıl Yalap yaşamını yitiriken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, helikopterle Hakkari’ye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Anıl Yalap için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. (Hakkari/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 09:33

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