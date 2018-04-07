'Hekimlik değerleri, sağlık hakkı ve barış için adayız'

İzmir'de Demokratik Katılımcı Hekimler, hekimlik değerleri ve halkın sağlık hakkı ile yaklaşan seçim öncesi adaylıklarını açıkladı.

İzmir Tabip Odası'nın 2018-2020 yılları arasındaki yönetimini ve çalışma programını belirleyecek olan olağan genel kurulu 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Genel kurulun ilk günü odanın konferans salonunda yapılacak konuşmalar ve tartışmalarla geçecekken ikinci günde de hekimler Salih İşgören İlkokulu'nda kurulacak sandıklarda oy kullanacak.



Genel kurula günler kala yönetime aday gruplar da netleşmeye başladı. Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu yayınladıkları seçim bildirgesi ile yönetime adaylıklarını ilan etti. Demokratik Katılımcı Hekimler, ülke sorunlarını görmezden gelmeyen, sağlığın ticarileşmesine, hekimlerin büyük sorunlar içinde tükenmişlik yaşamasına seyirci kalmayan, demokratik, katılımcı, mücadeleci bir yönetim için İzmir Tabip Odası seçimlerinde aday olduklarını duyurdu.



Demokratik Katılımcı Hekimlerin seçim bildirgesinde OHAL'in kaldırılarak, KHK'ların iptal edilmesi, ihraç edilen hekimlerin görevlerine iade edilmesi ve güvenlik soruşturması ile görevlerine başlatılmayan hekimlerin atanması istendi. Sağlığı ticarileştiren, halkın sağlık hizmetine erişimini güçleştiren, hekimleri uzun saatler, yoğun ve yorucu koşullarda çalışmaya zorlayan, hekimlik değerlerini ve dayanışmayı yok eden Sağlıkta Dönüşüm Programından vazgeçilmesi gerektiğini belirten hekimler bildirisinde herkese eşit, parasız, nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti temel alınması gerektiğini dile getirdi.

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'SAĞLIKTA GERİCİLEŞMEYE KARŞI LAİKLİKTEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için Türk Tabipleri Birliği tarafından önerilen yasa tasarısının kabul edilmesi gerektiğini de ifade eden hekimler çalışırken ve emeklilikte insanca yaşayacak bir ücret ve fiili hizmet süresi zammının yasalaşmasını talep etti. Etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiş, bilimselliği kanıtlanmamış, toplum sağlığını tehlikeye atan geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarına karşı bilimsel ve çağdaş tıp yöntemlerine dayalı hizmet sunumu tavizsiz vermeyeceklerini de dile getiren hekimler,sağlıktaki gericileşmeye karşı laiklikten ödün vermeyeceklerini belirtti. Hekimler, mesleğinde yetkin hekimlerin yetişmesi için, tıp fakültesi kontenjanlarının kapasitenin üzerinde artırılmasına ve yeterli alt yapısı olmayan yeni tıp fakültelerinin açılmasına karşı çıktıklarını eklediler.

MÜCADELE VE DESTEKLEME ÇAĞRISI

Demokratik Katılımcı Hekimler bildirilerinde şu ifadelere de yer verdi "Hekimlik değerlerini ve halkın sağlık hakkını savunurken, barışın egemen olduğu, özgür, adil, demokratik bir ülkede yaşama isteğimiz de güçleniyor. Yaşamdan ve barıştan yana olma tutumumuzu bugün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Ülkemizde hekimlik mesleğini uygularken karşılaştığımız sorunlar her geçen gün artıyor. Buna karşın yılmıyoruz! Tüm meslektaşlarımızı insanca çalışma koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret, iş güvencesi, sağlık hakkı, iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti için mücadeleye ve bizleri desteklemeye davet ediyoruz" (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Demokratik Katılımcı Hekimler-Basın Bülteni

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 09:16

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