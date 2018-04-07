AKP döneminde çalışan ve iş arayan emeklilerin oranı yüzde 156 arttı

DİSK-Ar Türkiye’de emeklilerin durumu raporunu yayınladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-Ar) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Emeklilerin Durumu Raporu”na göre asgari emekli aylıkları asgari ücretin yüzde 28 altına geriledi. Rapora göre AKP döneminde emekli aylıkları milli gelir artışının yüzde 34 gerisinde kaldı ve emekliler milli gelir artışından pay alamadı.

EMEKLİLER DE İŞ ARIYOR

(Fotoğraf: Evrensel)

DİSK-Ar’ın hazırladığı Türkiye'de emeklilerin ekonomik sıkıntılarını, emekli aylıklarının büyüme oranları ile asgari ücret karşısındaki durumunu değerlendiren ve çalışan emeklileri ele alan araştırma DİSK Genel Merkezinde yapılan basın toplantısı ile açıklandı.

“AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana çalışan ve iş arayan emeklilerin oranı yüzde 156 artmıştır” denilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “2002 yılında yüzde 37 olan çalışan ve iş arayan emekli oranı 2017’de yüzde 48’e yükselmiştir. Emeklilerin çalışmasının temel nedeni emekli aylıklarının yetersiz olmasıdır. Öte yandan emekliler çalışma hayatında diğer gruplara göre daha dezavantajlı durumdur. Emekliler sosyal güvenlik hakkına sahip olmaları nedeniyle kayıt dışı çalışmayı daha kolay kabul etmektedir.”

ASGARİ ÜCRET ZAMMI EMEKLİYE YANSIMIYOR

Asgari ücretteki artışın emekli aylığı seviyelerine aynı oranda yansımamakta olduğu belirtilen raporda, asgari emekli aylığının asgari ücretin altında olmaması gerektiği vurgulandı. Raporda, SGK verilerine göre 2000’li yıllardan bu yana asgari emekli aylıklarının net asgari ücrete oranı giderek düştüğü bilgisi aktarılara, “2002 yılında net asgari emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki oran yüzde 132 iken 2017 yılında bu oran yüzde 96’ya düşmüştür” denildi.

EMEKLİ AYLIĞI ERİDİ

Emekli aylıklarının 2000’li yıllardan itibaren milli gelir artışından payı azaldı. Emekli aylıklarının milli gelir karşısındaki kaybı yüzde 35’e yaklaştı. 2002 yılı baz alındığında emekli aylığı 2017’ye kadar reel olarak yüzde 50 artarken, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 126 artmıştır. Bu tablo karşısında reel emekli aylığının reel milli gelire oranı yüzde 34 oranında gerilemiştir. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 00:58

www.evrensel.net