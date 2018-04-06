Pendik'te 5 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

Pendik'te 5 çocuklu genç bir kadın kocasını öldürdü. Komşuları, 'Kocası aileye hiç rahat vermiyordu' dedi.

İstanbul Pendik'te bir kadın kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Üst kattaki komşusunun yanına çıkarak olayı haber veren kadın gözaltına alındı. Bir mahalle sakini ise "Kocası aileye rahat vermiyordu" dedi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Ayçiçeği sokakta 20.30 sıralarında meydana geldi. B.F. isimli kadın, iddiaya göre; o sırada kavga ettiği kocası Sedat F.'ye av tüfeği ile ateş açtı. Genç kadın daha sonra üst komşusuna çıkarak olayı haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis sokağı şerit çekerek, kapattı. Ekipler, av tüfeğine el koydu. Evde bulunan kadın gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde delil aradı.

KOMŞUYA ÇIKIP 'KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM' DEDİ

Mahalle sakinlerinden Metin A, "Olay akşam 20.00 sıralarında oldu. Kadın bize geldi ve 'Ben çok kötü bir şey yaptım, kocamı vurdum' dedi. Polisi aradık haber verdik. Kocası aileye rahat vermiyordu." diye konuştu.

Olaydan geriye en büyüğü 14, en küçüğü ise 2 yaşında olan 5 çocuk kaldı. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 00:15

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