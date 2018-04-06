Zeynep Altıok'tan Karamollaoğlu'na Madımak tepkisi

CHP'li Altıok, Madımak Katliamı'nda Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'nun 'Asayişten sorumlu değildim' sözlerine tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, banası Metin Altıok'un da yaşamını yitirdiği Madımak katliamı dönemi Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Sivas'ta 1993 tarihinde 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliam sırasında Sivas Belediye Başkanı olan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, son dönemde yaşananların o döneme dair kendi üzerindeki "haksız baskı ve kanaatin dağılmasına vesile olduğunu" ifade ederek, Sivas Katliamı’nda dönemin hükümetinin tedbir almadığını söyledi. Yapılması gerekenlerin kendisinin değil, hükümet yetkilileri tarafından yapılmadığı kanaatinde olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Ben Belediye B aşkanı olarak asayişten sorumlu değilim. Polis bana bağlı değil ki ben tedbir alayım. O asayişi sağlamakla yükümlü olanlar neden sorgulanmadı ben de bunu merak ediyorum. Ama sanki ben sorumluymuşum gibi, tamamen yalan haber ve fotoğraflarla bütün dikkatler kasıtlı olarak benim üzerime çekildi” dedi. Kürsü dokunulmazlığından yana olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, milletvekillerinin tutuklu yargılanmasının doğru olmadığını söyledi.

'MUTABAKAT İÇİN GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA ŞART'

Babası Metin Altıok'u Madımak Katliamı'nda yitiren CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Karamollaoğlu'nun açıklaması üzerine “Bugün karşımızdaki gerici ve baskıcı zihniyet, gücünü 25 yıldır adalet bekleyen Sivas Katliamı'nın ardındaki ilkellik ve cehaletten alıyor. Katliam bile demekten imtina ederek güncel konular üzerinden yapılan 'iyi' muhalefet geçmişte akan kanı temizlemez” dedi.

Toplumsal bir birliktelik ve mutabakat için geçmişle hesaplaşmanın şart olduğunu ifade eden Altıok, samimi ve inandırıcı olanın, adaletin yerine gelmesi için "Ben belediye olarak asayişten sorumlu değilim. Polis bana bağlı değil" cümlesi yerine açıkça katliamı lanetlemek ve en hafifinden belediye ile ilgili hiç gerçekleşmeyen sorgulamaya talip olmaktır” dedi. Altıok, Sivas Katliamı acısının birilerinin kendini temize çekeceği siyasi ikbal malzemesi olmadığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 23:55

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