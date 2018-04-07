Eksik Kartal’ın konuğu Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Kartal 5 oyuncusundan mahrum.

Süper Lig’in 28. haftasına bugün 3 müsabakayla devam ediliyor. Günün maçında zirvenin takipçisi Beşiktaş, sahasında Göztepe’yle karşılaşacak. Vodafone Park’ta 19.00’da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından çok daha önemli hale gelen karşılaşmada, Beşiktaş’ı en çok düşündüren konu orta saha oyuncuları Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup’un sarı kart cezaları sebebiyle oynayamayacak olması. Siyah beyazlılarda Ricardo Quaresma’nın kırmızı kart cezası da sürüyor.

Hafta içerisinde antrenmanda sakatlık yaşayan Gökhan Gönül’ün maça yetiştirilmesi için çalışmalar sürerken Gönül’ün oynayamaması halinde Adriano sağ beke geçecek ve orta saha Necip Uysal-Gary Medel-Talisca’dan oluşacak.

Şenol Güneş’in Eski Yardımcısı, Beşiktaş’ın Eski Futbolcusu Tamer Tuna’nın çalıştırdığı İzmir ekibi ise kart cezaları sebebiyle Milos Kosanovic ve Yoan Gouffran’dan yoksun olacak.

48. RANDEVU

Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki maçta Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenmişti. Bugünkü maç ise iki takımın Süper Lig’deki 48. randevusu olacak. Beşiktaş bu maçların 23’ünü kazandı. 8 maçı Göztepe kazanırken 16 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takımın İstanbul’da oynadığı son maçı Karakartallar, 2003’te 7-3 kazanmıştı.

PARK DEĞİL KALE

Beşiktaş, Vodafone Park’ta ligde 40 maçtır kaybetmiyor. Siyah beyazlılar bu maçların 33’ünü kazandı. Beşiktaş ayrıca evinde 7 maçlık bir galibiyet serisi tutturmuş durumda.

Ligde 8. sırada yer alan Göztepe, 40 puanından 18’ini deplasmanda topladı. Beşiktaş ligde 53 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Şenol Güneş’in öğrencileri bu maçı kazanması halinde Galatasaray’la arasındaki farkı maç fazlasıyla bire indirecek.

TRABZON'UN KONUĞU KAYSERİ

Günün ilk maçında saat 13.00’te Karabükspor, Antalyaspor’u konuk edecek. Akdeniz ekibi, 12 puanı bulunan, 7 maçtır kaybeden ve kümede kalması mucizelere kalan Karabükspor karşısında mutlak 3 puan istiyor. Antalyaspor haftaya 31 puanla 13. sırada girdi.

Saat 16.00’da ise Trabzonspor, Kayserispor’la karşılaşacak. Son maçında Galatasaray’a 2-1 yenilen bordo mavililerle Fenerbahçe’den 5 fark yiyen Kayserispor, 3 puanla birlikte moral için sahada olacak. Trabzonspor 42 puanla beşinci sırada, 41 puanlı Kayserispor ise yedinci basamakta.

(SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 22:29

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