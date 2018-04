Liman işçileri:Tüm kardeşlerimizi 1 Mayıs’ta birlik olmaya çağırıyoruz

Ambarlı Limanından bir grup işçi, Evrensel'e yazdıkları mektupta tüm işçileri 1 Mayıs'ta alanlarda olmaya çağırdı.

Ambarlı Limanından bir grup işçi

İstanbul

Bizler liman işçileri olarak ağır çalışma koşulları altında ve düşük ücretlerle hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlere diyorlar ki “Limanlar asla durmaz.” 7/24 çalışıyoruz ve bizim emeğimiz üzerinden üretilen ürünler kıtalar arası pazarlara sunuluyor ya da ithal ürünler ülkemize ulaştırılıyor. Tonlarca ağırlığında konteynerleri taşırken yaşadığımız kazalar sonucu hayatını kaybeden bir çok arkadaşımız oldu. Bir çoğumuz bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere bir çok meslek hastalığı ile boğuşuyoruz. Limana yanaşan gemilerin boşaltılması ve yüklemesi için aralıksız çalıştırılan bizler, gemi gelmediğinde eve yollanıp bekletiliyoruz. Ama öyle izinden sayılmıyor, “Bu işin telafisi var” deniliyor. Bir gün boş geçmişse acısı diğer günlerde çıkarılıyor.

Bir çoğumuz elde telefon bekleriz. Vardiya sistemimiz belli değildir, her an işe çağrılırız. Bellidir aslında vardiya sistemi ama neticede esnek çalışma modeli her an her değişikliğe hazırlıklı olmak lazım.

Limancının kaderi değildir tüm bu olup bitenler sadece bizler örgütsüz olduğumuzdan işverenler bu kadar rahat hareket edebilmektedirler. Maaş artışlarımız yılbaşında değil kimi yerde mart da kimi yerde nisan hatta bazı yerlerde Haziranı bulmaktadır. Bu durum ciddi kayıplar yaşamamıza neden olmaktadır. Her türlü haksızlığa karşı bazı arkadaşlarımız işten bunalıp çareyi işyerinden kendini attırma-da bulmaktadır.

Çare işten ayrılmak değildir çünkü sendikalı değilsek her yerde aynı şeylerle karşılaşmaktayız. Ama sendikalaşmayı başaran yerlerde arkadaşlarımız tüm hakları ile insanca çalışma koşullarında çalışmaktadır. Düzenli maaş artışı, ikramiye hakkı ve iş kazalarının son bulması için tek çare bizlerin birlik olması sendikalı olmasıdır.

Unutmayalım her geçen günümüz bir diğerinden daha kötü geçmektedir. İyi şartlar içinde çalışabilmemiz için birbirimize sahip çıkmalıyız. Bizi işyerlerimizde mafici, vinççi diye bölenlere karşı güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Bu keyfiliklere karşı tüm işçi kardeşlerimizi İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ta birlik olmaya yan yana gelmeye çağırıyoruz. Tüm dünyada işçi kardeşlerimiz 1 Mayıs’ta hakları için meydanlarda olacaklar ve biz liman işçileri de bu bayram da diğer işçi kardeşlerimiz ile bir arada olmalıyız.

Yaşasın 1 Mayıs,

Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma.

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 01:50

www.evrensel.net