Caferi: Ankara’nın askerlerini Afrin’den çekmesini bekliyoruz

Beşar Caferi Rusya, Türkiye ve İran’dan oluşan üçlü mekanizmanın Ankara’ya askerlerini çekme konusunda nüfuz etmesini beklediklerini söyledi.

Bakü’de Bağlantısızlar Hareketi zirvesi kapsamında Sputnik’e demeç veren Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Rusya, Türkiye ve İran arasında yapılan müzakereler sonucunda Ankara’nın askerlerini çekmesini beklediklerini belirtti. “Astana anlaşmalarına göre Türkiye’nin İdlib’deki terör örgütlerini gözetlemek ve denetlemek için hafif silahlı polis göndermesi gerekiyordu” diye devam eden Caferi, ancak Türkiye’nin bunun yerine asker gönderdiğini ve Astana anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi.

‘ABD’DEN BİLGİ ALMADIK’

Caferi’ye ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme planları soruldu. Suriyeli diplomat, Washington’dan bu konuda henüz resmi bilgi almadıklarını belirtti. Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirten Caferi, “Suriye’de çözüm ancak egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayanabilir. Uluslararası toplumu, bu iki ülkenin politikalarını kınamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Caferi, Şam’ın, kurulacak anayasa komisyonuna kendi aday listesini oluşturmak için çalışmaya devam ettiğini de söyledi. Şam’ın aday listesini sunup sunmadığı sorusuna Caferi, “Hayır, çalışma devam ediyor. Rusya ve İran’la bunun üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz” yanıtını verdi.

‘TÜRKİYE, ASKERLERİNİ AFRİN’DEN ÇEKMELİ’

Caferi, Türkiye’nin askerlerini Afrin’den çekmesi gerektiğini de vurguladı. Caferi, “Türkiye, birliklerini Afrin’den çekmeli. Bu konuda Türk hükümetine baskı yapılacağını umuyorum. Ankara’nın Afrin’deki eylemleri, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve Bağlantısızlar Hareketi ilkelerini ihlal ediyor” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 20:56

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