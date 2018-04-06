İzmir Ticaret Odası başkanının AVM planına yargı freni

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş'ın AVM dikmek istediği Bornova Hacılarkırı'ndaki eski askeri alana ait imar planı iptal edildi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından satın alınarak AVM dikilmek istenen Bornova Hacılarkırı'ndaki eski askeri alana ait imar planı açılan dava sonucunda iptal edildi.

İzmir Bornova Doğanlar’da bulunan ve kısa süre önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından TOKİ’ye devredilen ardından satışa çıkarılan askeri alanın yeni nazım ve uygulama imar planlarına karşı dava sonuçlandı.

TMMOB Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası'nın açmış olduğu davada mahkeme kararını verdi. Meslek odaları, planlarda yeşil alan miktarının düşürüldüğü, sosyal ve teknik donatı dengesinin bozulduğu, genel otopark alanı ayrılmadığı, kamu kullanımından çıkarılarak özel şahsa konu edildiği gerekçeleriyle iptalini istemişti.

'ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI'

Dosyayı inceleyen İzmir 4. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında hazırlanan imar planlarını iptal etti. Mahkeme dava konusu plan kararlarının “yeşil alan miktarının azaltılmasının imar planı bütünlüğünü bozucu nitelikte olması” ve “1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararlarında ‘belediye hizmet alanı’ kullanım kararına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmadığını” ortaya koydu ve imar planını şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğunu belirterek iptal etti.

YÜZDE 80'İNE İNŞAAT YAPILACAKTI

Yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyolu bitişiğinde, Bornova Stadı yakınındaki milyarlarca lira değerindeki arazi İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından satın alınmıştı.135 bin metrekarelik alanın sadece 20’si yeşil alana ayrılırken bölgeye ticaret merkezi, AVM, rezidans, akaryakıt istasyonu ve dini tesis yapılması planlanıyordu. (İzmir/EVRENSEL)

(Fotoğraf imar dosyasından alınmıştır)

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