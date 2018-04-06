Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı, bitcoin tarlası bulundu

Çiftlik Bank'ın soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı; bitcoin tarlası da bulundu.

Çiftlik Bank Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda aralarında Çiftlik Bank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Çiftlik Bank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

BİTCOİN TARLASI BULUNDU

Yapılan dijital verilerin incelemenin ardından Çiftlik Bank'ın bitcoin tarlası olarak adlandırılan dijital malzemelerin yeri tespit edildi. Ardından Balıkesir KOM Şube ile birlikte düzenlenen operasyonda Çiftlik Bank'a ait, bitcoin tarlası olarak adlandırılan çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 20:24

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