'Özgürlükçü Demokrasi ve matbaa çalışanları serbest bırakılsın'

Basın meslek örgütleri, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve matbaa çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaaya TMSF tarafından el konulduktan sonra matbaanın 20 çalışanının tutuklanmasını protesto etmek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesinde açıklama yapan basın meslek örgütleri, gazete ve matbaa çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İHD İstanbul Şubesinde gerçekleşen açıklamaya Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın İş temsilcileri katıldı. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaaya TMSF tarafından el konulduktan sonra matbaanın 20 çalışanının tutuklanmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen basın örgütleri, “Özgür basın susturulamaz mesajı verdi. ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan, hükümet yanlısı yayın yapmayan basın yayın kuruluşlarının kapatılmasının Türkiye’de alışılır hale geldiğini belirterek, “İktidar ve devlet basın adına faaliyet kabul etmiyor. Bu nedenle kapatma faaliyetlerinin devam edeceğine inanıyoruz. Bu süreçte yeni olan ise bir matbaanın basılması oldu. Osmanlı Devleti zihniyeti ile hareket eden iktidar, matbaa kapatarak iktidarını sürdürme hevesindedir. Böyle bir hevesin tarih de göz önünde bulundurularak yapılmayacağını hatırlatmak gerekir. Basına her türlü saldırıya dair tutumumuz nettir, saldırıların karşısında özgürlük faaliyetlerinin yanındayız. Basının özgürlüğü herkesin özgürlüğü, Türkiye’nin özgürlüğüdür” diye konuştu.

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‘BASIN ÖZGÜRSE DEMOKRASİ VARDIR’

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 6 Nisan’ın Öldürülen Gazeteciler Günü olduğunu hatırlatarak, “İlk öldürülen gazeteci Hasan Tahsin’den bu yana 66 gazeteci öldürüldü. Haber peşinde koşarken, gerçeklerin peşinden gitmeleri bazılarını rahatsız ettiği için öldürdüler. Hasan Tahsin’in ölümünden bu yana 100 yıl geçti. O süreçten bugüne pek bir şey değişmedi. Gazeteciler bugün öldürülmüyorlar ama gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, müebbet hapse mahkum ediliyor, yazmaları ve özgürlükleri kısıtlanıyor” dedi. Gazete çalışanlarının gözaltında olmaları sebebiyle açıklamaya katılamadıklarını söyleyen Durmuş, “Özgürlükçü Demokrasi’ye ve Gün Matbaaya yapılanın basın özgürlüğünde yeri yok. Gözaltında olan ve tutuklanan arkadaşlarımız bir an önce özgür bırakılmalı ve haberi halka ulaştırmaya devam etmeliler. Basın özgürse demokrasi vardır. Halkın haber alma ve haber verme hakkı için mücadeleye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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‘ÖZGÜR BASIN GELENEĞİNİ DURDURAMAZ, HAKİKAT ÖRTEMEZSİNİZ’

DİSK Basın İş Yönetiminden Ali Ergin Demirhan ise 25 Temmuz 2015’den itibaren basına yönelik baskı arttığına dikkat çekti. Demirhan, “Gazete basıp dağıtmanın bile suç ilan edildiği döneme geldik. Orta Çağ dönemini, istibdat dönemini, açık faşizm dönemini, hepsini bir arada yaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin Başbakan Yardımcısı ve Geçici Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Özgür Gündem, Evrensel ve BirGün için ellerinde dosyalar olduğunu söylemiş ve hedef göstermişti. Özgür basını bu şekilde susturmaya çalışıyorlar. Özgür basına yapılan saldırı, haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve bütün demokrasi güçlerine saldırıdır. İnsanlar dokunan yanar sanıyor ve ses çıkarmıyor ancak dokunan değil, dokunmayan yanacak. Basın özgürlüğünü savunan örgütler olarak basın emekçilerinin yanındayız. Şirketleri, matbaaları kapatıp, markaları yasaklayabilirsiniz ama özgür basın geleneğini durduramaz, hakikati bununla örtemezsiniz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Foto: Cansu Pişkin

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 21:29

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