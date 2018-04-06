Gazeteci Nedim Türfent 1 yıldır tecritte

Gazeteci Nedim Türfent, tutulduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan gönderdiği mektupta hala tek kişilik odada tutulduğunu belirtti.

Tutuklu gazeteci Nedim Türfent, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Mezopotamya Ajansı’na (MA) gönderdiği mektupta, 1 yıldır tek kişilik odada tutulduğunu, idare ile yaptığı görüşmelerde kendisine, “Seni tekli odadan çıkarırsak her gün birinin haberini yapar, hikayesini yazarsın” şeklinde yanıt verildiğini kaydetti.

Kurum yetkilileriyle defalarca yaptığı görüşmede durumun düzeltilmediğini söyleyen Türfent, kendisine “Seni tekli odadan çıkarırsak her gün birinin haberini yapar, hikayesini yazarsın” şeklinde yanıt verildiğini kaydetti.

Türfent, gönderdiği mektupta şunları kaydetti: “26 Nisan 2017’de Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne getirildim. (Bu arada toplamda 5 kez sürgün yaşadım) O tarihten beri tekli odadayım. Bizim tüm arkadaşları ‘normal’ odalarda tutuyorlar, ne hikmetse bana farklı işliyor. Konu hakkında kurum yetkilileri ile defalarca görüştüm. Cevapları şu: ‘Seni tekliden çıkarsak (tecritten) her gün birinin haberini yapar, hikayesini yazarsın!’ Normalde ağırlaştırılmış müebbetlilerin tutulduğu ‘yerde’ tutuluyorum. Ben çıkamayınca kuzenimi ‘normal’ odadan yanıma aldık. 3 arkadaş, ben, kuzenim ve Erzincanlı bir arkadaş ortak avluya çıkıyoruz. Fakat avlu kapıları kapatılınca 3 adımlık bir ‘odada’ kalıyoruz. Günün yarısından fazlası böyle tek geçiyor. Bu süreçte ne yazık ki spor, sohbet gibi etkinliklere de çıkarılmadım ta ki bu aya (Mart) dek. Artık çıkarılıyorum ne güzel!”

‘İNGİLİZCE YAYINLARA İHTİYACIMIZ VAR’

Zamanını okuma-araştırma ve yazınsal çalışmalarla geçirdiğini kaydeden Türfent, yanında bulunan 2 arkadaşına da İngilizce öğretmeye çalıştığını bildirdi. Türfent, “Bu konuda kitap sıkıntısı yaşıyoruz. Özellikle İngilizce dergi-gazete ve kitap konusunda” diye kaydetti.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Hakkari Yüksekova’da sokağa çıkma yasağı sırasında yaşananlara dair yazdığı haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 13 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanan DİHA Muhabiri Türfent’e, “örgüte üye olmak” iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında kaleme alınan haberleri “rahatsız edici” bulmuştu. Avukatlar cezaya itirazda bulunmuştu. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 20:06

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