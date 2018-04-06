Manisalı tütün üreticileri zorda

Manisa'da tütün üreten çiftçiler, tütünün kilo fiyatından şikayet ederek 'Tütünü düşük fiyata satarsak iflas ederiz, bu işi bırakırız' dediler.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, üreticiler tarafından naylon seralar altında yetiştirilen tütün fideleri toprakla buluşturuldu.

Türkiye’de tütün dikiminin en erken yapıldığı ilçedeki üreticilerden Bilal Arslan, kilo fiyatının 15 liraya düştüğünü belirterek, “Bu yıl yetiştirdiğim tütünü de bu paraya satarsam iflas ederim, bu işi bırakırım” dedi. Girdi fiyatlarına dikkat çeken ve geçen yılın tütününü henüz satamadığını anlatan Arslan, “150 liraya aldığımız tütün ilacı 400 liraya çıktı. Eskiden arkamızda devlet vardı, Tekel vardı. Şimdi şirketlerin eline kaldık; ama bu yıl da 16 liradan satarsam iflas ederim ve bu işi bırakırım” dedi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ise çiftçinin yeni dönem tütünleri umutla ektiğini; ancak hoşnut olmadığını söyledi. Okur, “Çiftçinin elinde daha geçen yılın mahsulü var. Şu anda girdi maliyetlerinin çok yüksek olması çiftçide endişe yaratıyor” dedi. (Manisa/DHA)

Foto: NERMIN UCTU/MANISA,DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 19:15

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