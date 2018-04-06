Kanser hastası tutuklu Zeynep Kayra, 7 aydır randevuya götürülmüyor

Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan tiroid kanseri hastası Zeynep Kayra’nın sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

Tiroid kanseri hastası tutuklu Zeynep Kayra’nın kızı Ruken Tusun, “Annemi göz göre göre ölüme gönderiyorlar” derken, avukatı Nurettin Kuzu ise, “Kayra, 7 aydır alabildiği tek randevuya da götürülmedi” dedi.

Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan tiroid kanseri hastası Zeynep Kayra’nın sağlık durumu giderek kötüleşiyor. 28 Eylül 2017’de gözaltına alınarak “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Kayra’nın iddianamesi 22 Şubat 2018’de kabul edildi. Kayra’nın da aralarında bulunduğu 20 kişi, 10 Mayıs’ta ilk defa hakim karşısına çıkacak. 2016’da ışın tedavisi gören Kayra’nın sağlık durumuna ilişkin kızı Ruken Tusun ve avukatı Nurettin Kuzu, değerlendirmelerde bulundu. Annesinin durumuyla ilgili konuşan Tusun, “Annem, göz göre göre ölüme gönderiliyor. Annemin daha iyi tedavisi için bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. Avukatı Nurettin Kuzu ise, “7 aydır tutsak olmasına rağmen bir randevu alabildi. Bu randevusuna da kimlik dayatmasını kabul etmediği için götürülmedi. Tutsaklar kendilerine dayatılan kimlik dayatmasını ve kelepçeyi onursuzluk olarak görüyor. Bu nedenle de kabul etmiyorlar. Kayra’da bunları kabul etmediği için çoğu kez hastane ve revire çıkartılmayarak tedavisi engelleniyor. Burada tamamen jandarmanın keyfi uygulamalarından kaynaklı bir durum söz konusu” ifadelerinde bulundu.

(İstanbul/MA)

Foto: FB Yusuf Öztürk/Foursquare

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 19:18

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