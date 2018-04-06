Barış akademisyenleri davasında savcı mütalaa sundu ceza istedi

Savcı mütaalasını sunduğu Barış akademisyenleri davasında bir sonraki duruşma 6 Temmuz 10.30’a ertelendi.

Barış İçin Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. İlk olarak İstanbul Üniversitesi’nden Aslı Aydemir hakim karşısına çıktı. Savcı davanın üçüncü duruşmasında mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, “terör örgütü propagandası suçunun tüm unsurlarının oluştuğunu, metinde devletin güvenlik güçlerinin katliam yapmakla suçlandığını, metni imzalamak düşüncesinden terör örgütünün düşüncelerinin yayılmasının anlaşıldığını” söyleyerek Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesi yönünden suç unsurlarıın “tamamının” oluştuğunu, sanığın bu maddeye göre cezalandırılmasını istedi.

Bianet’in haberine göre Avukat Meriç Eyüboğlu soruşturmanın genişletilmesi yönünde talepleri olduğunu belirterek mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için ek süre talep etti. Bir sonraki duruşma 6 Temmuz 10.30’da görülecek. İÜ’den Ayşe Rezan Tuncay’ın duruşması da 6 Temmuz’a ertelendi. Yine İÜ’den Prof. Dr. Özdemir Aktan, Prof. Dr. Şahika Yüksel, İTÜ’den emekli Prof. Dr. Ayşe Erzan, Işık Üniversitesi’nden Nesrin Sungur Çakmak da duruşma salonunda hazır bulundu. İÜ’den Doç. Dr. Ayten Alkan yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Savcı esas hakkında mütalaasını tüm sanıklar için tekrarladı. Avukatları Meriç Eyüboğlu tüm müvekkilleri için mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre istedi. Duruşmaların tamamının 6 Temmuz’da devam etmesine karar verildi.

MÜTALAA AÇIKLANDI, DURUŞMALAR ERTELENDİ

Marmara Üniversitesinden ihraç edilen Emre Tansu Keten de duruşma salonunda hazır bulundu. Savcı mütalaasını açıkladı. Avukatı Sevgi Epçeli Arslan savunma için ek süre talebinde bulundu. Bir sonraki duruşma 21 Haziran’da görülecek. Yine Marmara Üniversitesi’ndne Canan Özbey bir önceki duruşmada sunduğu duruşmalardan vareste tutulma talebi kabul edildiği için duruşmaya katılmadı. Savcı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz’da görülecek. İTÜ’den Stefo Benlisoy duruşmaya katılmadı. Benlisoy’un ikinci duruşmasında savcı mütalaasını sunmuş TMK 7/2’den cezalandırılmasını istemişti. Avukatı Ali Soydan soruşturmanın genişletilmesi için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti “esas hakkındaki mütalaanın verilmiş olması ve talep dilekçesindeki beyanların esasa etkili olmayacağı ve yargılamayı sürüncede bırakacağı gerekçesiyle” talebi reddetti. Duruşma 12 Nisan’da devam edecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 18:48

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