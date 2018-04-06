Twitter 1 milyon 143 bin hesabı engelledi

Twitter, 2015 yılından beri toplam 1,2 milyon hesabın 'terör propagandası' gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

Twitter’da yayımlanan 12 aylık Twitter şeffaflık raporunda 1 Temmuz 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 1 milyon 143 bin hesabın kapatıldığı belirtildi.

Sosyal medya sitesi Twitter’dan yapılan açıklamada, “1 Temmuz 2017’den 31 Aralık 2017’ye kadarki raporlama döneminde, terörizmle ilgili ihlallerden dolayı 274 bin 460 hesap sürekli olarak askıya alındı. 1 Ağustos 2015 ile 31 Aralık 2017 arasında, terörizmle ilgili ihlallerden ötürü Twitter’da 1 milyon 210 bin 357 hesabı askıya aldık” denildi.

Açıklamada, kullanıcıların herhangi bir Twitter mesajını göndermesinin ardından hesapların yüzde 74’ünün askıya alındığını belirtildi. Twitter’ın, terörizm ve aşırıcılığın tanıtımını engellemek için uzun süredir çalışma yaptığı da kaydedildi. (MEDYA MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 15:21

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