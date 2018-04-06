Güney Kore eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye rüşvetten 24 yıl hapis

Güney Kore'nin eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmaktan 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

Kore Cumhuriyeti'nin (Güney Kore) eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye siyasi iltimaslar karşılığında arkadaşı Choi Soon-sil aracılığıyla büyük şirketlerden rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak dahil 16 suçtan suçlu bulundu. Mart 2017’de görevden alınan Park Geun-hye, 24 yıl hapis ve 17 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Park Geun-hye'nin, "pişman olduğu" yolunda bir işaret göremediğini belirten yargıç, sanığın suçu başkalarının üzerine atmaya çalışmasının, "kendisini sorumlu bulmaktan başka yol bırakmadığını" söyledi.

Hakkındaki suçlamaların tümünü reddeden ve duruşmaları boykot eden Park, ülkenin en büyük beşinci şirketi Lotte Group’tan yaklaşık 6,5 milyar dolar, teknoloji devi Samsung’dan ise yaklaşık 27 milyar dolar rüşvet almakla suçlanıyordu.

Karar duruşmasına katılmayan Park geçen yıl Mart ayından bu yana hapiste bulunuyordu.

Park Geun-hye hakkındaki kararın açıklanması Güney Kore Televizyonu’nda canlı yayınlanırken Güney Kore basını, Park Geun-hye hakkındaki iddianamenin 120 bin sayfayı bulduğunu yazmıştı.

Güney Kore’de daha önce Lotte Group Yönetim Kurulu Başkanı Shin Dong-bin 2 yıl 6 ay, Samsung’un varisi Jay Y. Lee de 2,5 yıl hapis cezası almıştı.

Temyiz Mahkemesi Şubat ayında cezaevinde geçirdiği bir yılı göz önünde bulundurarak Jay’i serbest bırakmıştı. Park’ın arkadaşı Choi Soon-sil de şubat ayında rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 14:53

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