Dolar 4.06, avro ise 4.97 lira ile yeni rekor kırdı - 6 Nisan 2018

Dolar 4.0665 liraya, avro ise 4.9777 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı.

Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflaması ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yükselen ABD ve Asya borsalarının etkisiyle, dolar 4.0665 liraya, avro da 4.9777 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı. Rekorların ardından, dolar 4.05 - 4.06 ve avro ise 4.96 - 4.97 aralığında haraket etmeye başladı.

Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri yüksek enflasyon, risk algısında görülen artış, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve carry trade pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise günlük yüzde 0.26 düşüşle 114 bin 646 puandan başladığı yeni günün öğle saatlerinde 114 bin 884 puandan devam etti. (DHA)

Dolar 4.0342, avro 4.95 liradan işlem görüyor - 5 Nisan 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 14:22

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