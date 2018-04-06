'Performans sistemi kaosun habercisi'

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği, yaptığı açıklama ile yeni bir kaosun habercisi olan performans uygulamasınını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere yönelik uygulamayı hedeflediği performans değerlendirme sistemine tepkiler gelmeye devam ediyor. Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği de yaptığı açıklama ile uygulamanın yaratacağı sonuçlara dikkat çekerek vazgeçmeye çağırdı.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eylemde basın açıklamasını okuyan İlçe Temsilcisi Nuri Önder, performans değerlendirme sistemi ile öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri arasında somut bir ilişki veya bağ kurmak mümkün olmadığını belirterek "Uygulama yeni bir kaosun habercisidir. Bakan Yılmaz açıklamaları, performans denetiminin doğrudan öğretmenlerin özlük ve sosyal haklarını hedef aldığını göstermekte, “havuç-sopa” taktiğinin izlendiğini kanıtlamaktadır. Öyle ki Bakan Yılmaz kariyer basamaklarının yeniden oluşturulmasından, maaş farklarına; “rotasyondan”, atama ve yükselme kriterlerine kadar performans uygulamasının tüm çalışma yaşamında temel rol oynayacağını belirtmiştir" dedi.

'İŞ BARIŞI BOZULACAK'

Okullarda herkesin birbirinin ‘rakibi’ olduğu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının bozulmasına neden olacağına dikkat çeken Önder şunları söyledi:

"Amaçlanan kamusal bir hizmet olarak eğitimi üreten, kamu emekçisi kimliğine sahip öğretmen yerine, iktidarın hedeflerine ulaşmasında araç haline getirilen eğitimin, edilgen unsurlarından biri olma rolüne sıkıştırılan ve bunu kabullenen ‘makbul öğretmen’ kimliğinin oluşturulmasıdır. Bu durumda öğretmenlerin, halkın değil, iktidarın çıkarlarına göre çalıştırılması gündeme gelecektir."

MEB'E VAZGEÇ ÇAĞRISI

Milli Eğitim'e öğretmenlerin sesine ve taleplerine kulak vermeye ve uygulamadan vazgeçme çağrısında bulunan Önder, eğitim kurumlarını ticari birer işletmeye, öğretmenleri de bu işletmenin satış görevlisi durumuna dönüştüren, her türden angarya çalışmanın ve keyfiliğin önünü açan, öğrenci ve veli karşısında mesleki itibarı ayaklar altına alan, örgütlenme ve hak arama mücadelesini ortadan kaldırmayı hedefleyen, iş güvencesini ortadan kaldıran ve mesleki yeterlilik adı altında hükümet memurluğunu dayatan uygulamayı kabul etmeyeceklerini duyurdu. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 14:15

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