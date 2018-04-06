AKP'li Külünk: Bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike deizm

TÜGVA etkinliğinde konuşan AKP'li Metin Külünk 'Bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike Kur'an’sız İslam, peygambersiz Kur'an, daha ötesi deizm' dedi

Kayseri'de Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Büyük Türkiye İdeali' konferansında konuşan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike Kur'an’sız İslam, peygambersiz Kur'an, daha ötesini söylüyorum Allah'ın yer yüzünde hiçbir şeye karışamayacağını iddia ettikleri deizm. Tehlikeyi fark etmezsek çok değil 15 yıl sonra bambaşka tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz" dedi.

Külünk ayrıca “Anadolu toprakları insanların beklediği medeniyetin üzeri küllerle örtülmüş yuvasıdır. Bu topraklarda genç olmak, siyaset yapmak, müdür olmak sadece bu topraklara ait olmayı emretmez. Bu topraklarda değer sahibi olmak, insanlık için büyük bir sorumluluğu kuşatmayı emreder. TÜGVA’lı olmak için dünyanın en iyisi olmayı hedefleyin. TÜGVA’lı genç sokakta, evde, okulda boşa vakit geçirmez. Türkiye’yi iyi bilir” ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün yanı sıra Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, AKP Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, TÜGVA Kırşehir Şube Başkanı Sergen Özdemir, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 12:16

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