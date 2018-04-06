‘Eskiden Tekel vardı, şimdi şirketlerin insafına kaldık’

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üreticiler tarafından naylon seralar altında yetiştirilen tütün fideleri toprakla buluştu. Türkiye'de en erken tütün ekiminin yapıldığı ilçede, tütün üreticisi hem umutla tütünü ekti hem de isyan etti. Üreticilerden Bilal Arslan, tütünün kilo fiyatının 15 liraya kadar düştüğünü belirterek, “Bu yıl yetiştirdiğim tütünü de bu paraya satarsam iflas ederim, bu işi bırakırım” dedi.

Türkiye'de 2018 yılının ilk tütün ekimi Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi'nde yapıldı. Mart ayının başından itibaren naylon seralar altında yetiştirilen tütün fideleri büyüdükten sonra toplanarak kadınlar tarafından toprakla buluştu.

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‘GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI, FİYATLAR DÜŞTÜ’

Tütün üreticilerinden Bilal Arslan, yılın ilk tütün ekimini yaptığını ancak çok zor durumda olduklarını söyledi. Girdi fiyatlarına dikkat çeken ve geçen yılın tütününü henüz satamadığını anlatan Arslan, “2016 yılında yetiştirdiğimiz tütün için 20 liradan sözleşme yaptık. Ama 15-16 liradan alındı. Geçen yılın tütünlerini de henüz satamadım. Bu yıl da üreticiden aynı fiyatlara alınırsa ekim yapamaz hale geliriz. Mazot 3 liradan 5 liraya çıktı. Amelenin günlük yevmiyesi 100 liradır. Sabah saat 05.00'de kalkarız, 07.00'ye kadar tütün fidelerini toplarız. Tarlaya gelip, akşam üstüne kadar tütün ekimi yapıyoruz. 5 kişiye tütün ektirsem günlük 500 lira para ödüyorum. 150 liraya aldığımız tütün ilacı 400 liraya çıktı. Başka yapacak işimiz olmadığı için tütünü ekiyoruz. Eskiden arkamızda devlet vardı, Tekel vardı. Şimdi şirketlerin eline kaldık. Ama bu yıl da 16 liradan satarsam, iflas ederim ve bu işi bırakırım” dedi.

Tütün ekiminin mayıs ayı başına kadar sürdüğünü söyleyen Bilal Arslan, ardından ekilen tütünlerin çapalandığını ve Haziran ayı başından itibaren de tütün kırımının başladığını anlattı.

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‘BÖYLE GİDERSE ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜTÜN EKEMEZLER’

Ülke genelinde en erken tütün ekiminin Saruhanlı'da yapıldığını açıklayan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçinin yeni dönem tütünleri umutla ektiğini, ancak hoşnut olmadığını söyledi. Okur, “Çiftçinin elinde daha geçen yılın mahsulü var. İlçede eskiden 15 bin dekara yakın tütün ekim alanı vardı, ama bu yıl itibari ile 2 bin dekara kadar düştü. Şu anda girdi maliyetlerinin çok yüksek olması çiftçide endişe yaratıyor. Tütün fiyatlarının günden güne geri çekilmesi tütün çiftçisini üzmektedir. Böyle giderse ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlayan tütün ekim alanları daha çok düşer. Yeni umutlarla şu anda ekim yapıyorlar. Sesimizi duymazlarsa çiftçi önümüzdeki yıl tütün ekemez. Önümüzdeki yıl ekim alanı 500 dekara kadar düşer” diye konuştu. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 12:09

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