Özgürlükçü Demokrasi imtiyaz sahibi ve yazıişleri müdürü adliyede

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul hakkında tutuklama talep edildi.

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul hakkında savcılık ifadeleri alınmadan tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle İstanbul 7. Sulh Hakimliği tarafından kayyım atanarak TMSF’ye devredilen Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 28 Mart’ta yapılan operasyonla gözaltına alınan İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü İshak Yasul, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Dosya üzerinden inceleme yapan savcı, Yasul ve Yaşar'ı "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Operasyon kapsamında 4 Nisan’da gece yarısı gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin editör ve çalışanları ise Vatan’da bulunan İstanbul Emniyeti’nde tutulmaya devam ediliyor. Emniyette bulunan 7 kişinin ismi şöyle: Gazetenin editörleri Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Urun, çalışanları Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Nedim Demirkıran ile gazetenin eski çalışanlarından Mehmet Beyazit. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 11:48

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