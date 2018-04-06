Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığını en az yüzde 60’la alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak tartışmalarına dair soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet’ten Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığını en az yüzde 60’la alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, yargı bağımsızlığı, Türkiye’nin istikrarı, medya özgürlüğü gibi temel demokratik ilkelerde anlaşan herkesle oluşacak seçim birlikteliğini tarif etti.

İlkeler bazında ittifakla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “İttifak farklı, ilkeler bağlamında anlaşmak farklı. Biz şimdi ilkeler bağlamında geçmişte hayır bileşenleri diye ifade ediyorduk şimdi o hayır bileşenlerinin belli ittifaklar... Şu gerçeği artık biz kendi kendimiz kabullenmeye başladık; kesinlikle Cumhurbaşkanlığını alacağız, en az yüzde 60’la. Alacağız dediğim, belli ilkelere inanan herkes var. Bütün partiler var. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, Türkiye’nin istikrarı, çatışma değil hoşgörü ve barış kültürünün egemen olması gibi; medya özgürlüğü gibi temel demokratik kavramlar etrafında birleşen herkes, her parti” diye konuştu.

MERAL AKŞENER’E ZİYARET

Yakında Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesinden dolayı kutlamaya gideceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Siyasi partilerin genel başkanları bir araya geldiğinde Türkiye’nin sorunlarına değinmek zorundalar. Bunun adı ittifak olabilir, bunun adı güçlü bir parlamenter demokratik sistem nasıl olmalıdır denebilir, bunun adı ilkeler bağlamında buluşmak diye adlandırılabilir” diye konuştu.

CHP’li Öztürk Yılmaz’ın tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretine değinen Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın ziyaret planını kendisine bildirdiğini, kendisinin de ziyarti olumlu karşılayarak selamlarını gönderdiğini belirtti.

İTTİFAK İÇİN ÖZEL BİR PARTİ TANIMI DOĞRU DEĞİL

HDP ile ittifak ihtimaline dair soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, önce her partinin belli ilkeler tespit edeceğini daha sonra bu ilkelere hangi partilerin uyacağına bakılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ana ilkeler neydi, güçlü demokratik parlamenter sistemdi, yargı bağımsızlığıydı, medya özgürlüğüydü, din ve vicdan özgürlüğüydü, düşünceyi açıklama özgürlüğüydü, üniversitelerin özerkliğiydi. Yani sağlıklı bir demokraside var olan kurumların kendi ülkemizde de olmasını istiyoruz dolayısıyla buralarda görüş ayrılığı değil görüş birliğinin olması lazım görüş ayrılıkları Türkiye’nin kalkınmasında, kaynak dağılımında buralarda farklılıklar olabilir ama ana konularda farklılıkların olmaması gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI, ÇORUM’DA ŞEKER MİTİNGİ

Kemal Kılıçdaroğlu bugün çeşitli partilerden milletvekillerinin katılımıyla yapacakları toplantıyı yarın da Çorum’da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yapacakları mitingi anlattı. Kılıçdaroğlu AKP ve MHP’li vekillerden de mitinge katılarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkılmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

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