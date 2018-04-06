13'ü avukat 38 kişiye 18 ilde eş zamanlı 'FETÖ' operasyonu

13'ü avukat 38 kişiye 18 ilde eş zamanlı 'FETÖ' operasyonu

    • 06 Nisan 2018 09:56

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında 13'ü avukat 38 kişiye yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına" yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon başladı.

    Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor. (DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 10:04
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