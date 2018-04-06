Taşeron mülakatında 'John Kennedy ve Marilyn Monroe ilişkisi' sorusu

Bismil Belediyesi’ndeki kadro mülakatında 'Kennedy’nin karısı, kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?' sorusunun sorulduğu öne sürüldü

Diyarbakır Bismil Belediyesi’nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile geçtiğimiz cuma günü yapılan mülakatta belediye kültür müdürlüğünde 11 ay önce çalışmaya başlayan Gülcan Öztürk'e öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy ile Marilyn Monroe arasındaki ilişkinin sorulduğu ve "Kennedy’nin karısı, kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?" sorusunun yöneltildiği iddia edildi. Mülakatı gerçekleştiren komisyonun başkanı Kaymakam Turgay Gülenç ise iddiaları reddettti.

Habertürk’ten Mehmet Kayahan’ın haberine göre Kaymakan Turgay Gülenç başkanlığındaki 5 kişilik komisyon, geçtiğimiz cuma günü Bismil Belediyesi'nde kadroya alınacak işçilere sorular sordu. Belediye kültür müdürlüğünde 11 ay önce çalışmaya başlayan Gülcan Öztürk, mülakatta yaşadıklarını şöyle anlattı:

'KIVIRCIK SAÇLI BİR SEVGİLİSİ VARDI, SENİN GİBİ'

“Bana ‘John Kennedy Havaalanı nerede?’ diye soruldu. Cevabını düşünürken, kaymakam bey hemen ekledi: ‘Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi.’ ‘Bilmiyorum’ deyince cevabını kendisi verdi ve ‘Marilyn Monroe’ dedi. Sonra, ‘Kennedy’nin karısı kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?’ sorusunu yöneltti. Bu sorular karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadım, cevap vermedim. Mülakatı geçemediğim için işime son verildi. Kültür biriminde çalışmama rağmen, beni park, bahçeler ile temizlik biriminde görevlendirdiler. Bütün verilen işleri en iyi şekilde yaptım. Kadro beklerken işimden oldum. İtirazda bulundum.”

'YAPTIĞI BİR İŞ YOKTU, SORUNLUYDU, SIKINTILIYDI…'

Kaymakam Gülenç ise iddialara ilişkin şunları söyledi: “Kendisine ‘John Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?’ gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul’dadır’ diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Zaten ‘John Kennedy Havalimanı İstanbul’dadır’ diyen birini kültür müdürlüğünde çalıştıramazdık. Asla John Kennedy’nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık. Mülakatta başarısız olunca intikam hırsıyla iftira atıyor. Hakkında gerekli yasal işlemi yapacağız. Bir arkadaşımızın tavsiyesi ile işe almıştık. Yaptığı hiçbir iş yoktu, karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı. Mülakatta ona göre biraz zor soru sorduk ama çok da zor sorular değildi.”

Mülakatta ayrıca “İbrahim Tatlıses nerelidir?”, “Yemeği kim yapar?”, “Treni kim kullanır?”, “Cumhurbaşkanı yokken yerine kim bakar?”, “Diyarbakır’ın kaç ilçesi vardır?”, “Bismil’in nüfusu ne kadardır ve kaç köyü vardır?”, “Diyarbakır’ın plakası kaçtır?” gibi soruların yöneltildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 09:13

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