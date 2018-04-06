Avukatlar tutuklu meslektaşlarına özgürlük istedi 

Avukat örgütleri, savunmanın susturulmak istendiğini söyledi, tutuklu avukatlarla özgürlük istendi.

Avukat örgütleri 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla cübbeleri ile Galatasaray Lisesi önünden İstanbul Barosu’na yürüdü. ‘’Özgür savunma bağımsız yargı için’’ pankartı açan avukatlar sık sık, ‘’Özgür savunma bağımsız yargı’’, ‘’Hak, hukuk, adalet’’, ‘’Devrimci avukatlar onurumuzdur’’, ‘’Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz’’, ‘’Tahir Elçi onurumuzdur’’ sloganları attı. Savunmanın susturulmak istendiğinin vurgulandığı yürüyüşte tutuklu avukatlarla özgürlük istendi.

Tutuklu avukatların resimlerinin de taşındığı yürüyüşte ilk açıklama Baro binası önünde yapıldı. Burada konuşan avukat Bahri Belen avukatların hak aramanın, özgürlüğünün ve savunmanın temsilcileri olduğunu söyledi. Dünyada yargıçlar olmadan, mahkemeler kurulmadan avukatların var olduğunu belirten Belen, ‘’Savunma canlı olan her şeyin ilk refleksidir. İstabul Barosu’da dünyanın en kalabalık ve en güçlü barolarından biridir’’ dedi. Avukatların sadece savunmanın sesi olmadığına dikkat çeken Belen avukatların yargı içerisindeki bütün kamu görevlilerinin sesi olduğunu söyledi. ‘’Avukatlar olmadığı zaman yargı hiçbir iş yapamaz’’ diyen Belen özetle şunları söyledi: ‘’Yargı bugün olduğu kadar hiç bu kadar adaletten uzak kalmadı. Adalet mülkün temelidir çünkü topraklarda adaleti koruyamazsanız o coğrafyayı koruyamazsınız. Bugün pek çok avukat arkadaşımız tutuklu bazıları gözaltına alınma tehdidiyle karşı karşıya. Avukatları özgür olmayan bir ülkede adalet aramak boşunadır. Ama bizler bu ülkede adalet için, demokrasi için bu görevimizi yapmaya devam edeceğiz.’’

‘MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ’

Avukatların hazırladığı basın açıklamasını ise Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Eş Başkanı İlknur Alcan okudur. Alcan, avukatlık mesleğine yapılan her türlü saldırının, savunmaya yönelik değil halka yönelik yapıldığına dikkat çekerek, ‘’Amaç yetkisiz, güçsüz bir avukatlık tipi yaratmak ve halkı savunmasız bırakmaktır. Bundandır ki savunmaya yönelik saldırılara karşı bugün dayanışma ve mücadele günüdür’’ dedi.

12 Eylül 2017 tarihinde Halkın Hukuk Bürosu'na (HHB) yönelik operasyonda Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi ve yöneticilerinin gözaltına alınıp tutuklandığını anımsatan Alcan, ‘’Sonraki 2 aylık süreçte stajyer avukatlar Naim Feyzullah Eminoğlu, Buket Yılmaz ile Avukat Yaprak Türkmen ve ÇHD Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklanmıştır. Ezilenlerin Hukuk Bürosu'na (EHB) 19 Ekim 2017 tarihinde yine bir gece yarısı operasyon yapılmış büro çalışanı ve ÖHP üyesi avukat dostlarımız Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar gözaltına alınmıştır, 25 Ekim tarihinde tutuklanmışlardır. Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Akın Atalay 523 gündür tutuklu’’ diye konuştu. Mesleklerini yapmanın engellendiğini belirtin Alcan, adliyelerde avukatların engellemeler ile karşılaştıklarını söyledi. Savunmaya karşı yapılan saldırılara karşı çıkmaya devam edeceklerini aktaran Alcan özetle şunları söyledi: ‘’Bizler adliyelerde olacağız. İşçileri, gazetecileri, akademisyenleri yalnız bırakmayacağız. Nerde haksızlığa karşı direniş varsa orda olacağız. Bugün burdan tutuklu bulunan avukat arkadaşlarımızın yanlarında olduğumuzu, davalarının takipçisi olacağımızı, derhal salıverilmeleri için onların sesi olacağımızı haykırıyoruz. Tüm tutuklu meslektaşlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyoruz.’’ (İstanbul/EVRENSEL)

5 Nisan Avukatlar günü: Adalet Nöbeti’nde avukatlara özgürlük istendi

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Nisan 2018 00:12

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